Hyundai en Kia breiden Nvidia-samenwerking uit

De Hyundai Motor Group (Hyundai/Kia/Genesis) werkte al samen met Nvidia, maar breidt die samenwerking nu flink uit. De samenwerking lijkt zich volledig te richten op de ontwikkeling van autonoom rijdende auto’s en ‘robotaxi’s’ en combineert de grotendeels softwaregedreven autoplatforms van Hyundai ne Kia met Nvidia’s expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie en autonoom rijden. Die Nvidia-technologie wil de Hyundai Motor Group gaan gebruiken in auto’s met autonoom rijden op level 2 en daarboven. Dat zijn dus auto’s waarin de bestuurder zich daadwerkelijk op andere zaken kan richten, net weer wat autonomer dan een auto die zichzelf op de snelweg binnen de lijntjes weet te houden.

Hyundai Motor en Nvidia hebben voor dit doel een joint-venture met de naam Motional opgericht en willen binnen die jv werken aan autonomie tot en met level 4. Dat gebeurt met behulp van Nvidia’s ‘Drive Hyperion Platform’, een door het meest waardevolle bedrijf ter wereld bedachte kant-en-klaar-oplossing die die L4-autonomie mogelijk moet maken. Hyundai profiteert hier dus vooral van Nvidia, maar Nvidia profiteert op zijn beurt van de gegevens die met Hyperion uitgeruste Hyundais en Kia’s gaan verzamelen.