Hyundai en General Motors kondigen vijf samen ontwikkelde modellen aan

De handen ineen

Hyundai HB20
Lars Krijgsman

Hyundai en General Motors. Wie had ooit gedacht dat die twee elkaar vol passie zouden omarmen. De twee autokolossen gaan een uitgebreide samenwerking aan en kondigen nu vijf samen ontwikkelde auto's aan.

Eind vorig jaar zette zowel Hyundai als General Motors een handtekening onder een belangrijke intentieverklaring. De twee bedrijven zouden nauw gaan samenwerken. Er zouden onder meer samen ontwikkelde bedrijfswagens en personenauto's komen. In maart dit jaar werd duidelijker hoe de samenwerking op bedrijfswagengebied er in grote lijnen uit komt te zien. Nu vullen de twee industriegiganten concreter weg wat er gaat komen.

Hyundai en General Motors spreken over de komst van vijf samen te ontwikkelen voertuigen. Er komt een compacte SUV, een compacte pick-up, een compacte hatchback of sedan én en grotere pick-up. Dat viertal is aanvankelijk bedoeld voor de Zuid-Amerikaanse en Mexicaanse markt. Ook komt er een elektrische bedrijfswagen, een auto die voor de Verenigde Staten en mogelijk Canada is bestemd.

Hyundai neemt de ontwikkeling van de personenauto's en de elektrische bedrijfswagen voor zijn rekening. General Motors stort zich op de ontwikkeling van het platform voor de middelgrote pick-up. Het genoemde vijftal moet op termijn goed zijn voor de jaarlijkse productie van maar liefst 800.000 auto's. Alle genoemde modellen staan voor 2028 op de kalender.

Afgebeeld: de Hyundai HB20, een compacte hatchback die in Brazilië wordt verkocht.

