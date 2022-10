Hyundai deels elektrisch naar WK voetbal in Qatar

Fifa-sponsor Hyundai heeft bekendgemaakt wat voor autovloot de bezoekers aan het WK Voetbal in Qatar kunnen verwachten. Een flink deel van de vloot is elektrisch, al geldt dat zeker niet voor álle auto’s.

Volgens Hyundai krijgen we over een maand een unieke vloot voertuigen te zien in Qatar. Het zou namelijk gaan om “de eerste keer in de geschiedenis van de sport dat milieuvriendelijke voertuigen op deze schaal bij het evenement betrokken zijn”. Welke schaal, vraag je? Wel, Hyundai levert in totaal 616 voertuigen af aan de evenement-organisatie in Qatar. Daar zijn ook bussen en busjes bij, maar ook 446 personenauto’s.

Van die 446 auto’s zal iets meer dan de helft, namelijk 226 auto’s, hybride of elektrisch zijn. Ook een deel van de overige voertuigen is elektrisch, want Hyundai rept bijvoorbeeld ook over elektrische bussen voor de pers.

Helaas gaat men niet in op de exacte samenstelling van de vloot en weten we dus niet welk gedeelte van het ‘geëlektrificeerde’ deel helemaal elektrisch is. Wel is duidelijk dat de volledig elektrische versies van de Genesis G80 en Genesis GV70 zullen worden ingezet. Ook de op de afbeelding getoonde Hyundai Ioniq 5 gaat natuurlijk naar Qatar. Op hybridegebied gaat het om de Sonata HEV, Tucson HEV en Kona HEV.

Met het genoemde aantal blijven er nog altijd 220 auto’s over die kennelijk niet geëlektrificeerd zijn. Specifieke types worden in die categorie niet genoemd, maar we kunnen ons zomaar voorstellen dat grote SUV Palisade en ruime MPV/personenbus Staria geschikte kandidaten zijn.

Ook het zustermerk van Hyundai, Kia, sponsort het WK. Welke Kia's er daar zullen rondrijden, is nog niet bekend.