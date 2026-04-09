Hyundai-CEO: ’Globalisering is helemaal over’

“Globalisering is helemaal voorbij”. Dat is nogal een uitspraak, maar Hyundai-CEO Munoz doet hem volgens Bloomberg gewoon. Munoz heeft veel op zijn bordje nu de belangrijkste zeestraten van het Midden-Oosten – na de Rode Zee ook de Straat van Hormuz – steeds vaker te gevaarlijk zijn om te gebruiken. Hyundai zou de schepen met auto’s en onderdelen tussen Azië en Europa daarom zelfs ‘ouderwets’ onder Afrika doorsturen, langs Kaap de Goede Hoop dus. Dat kost klauwen met geld en bakken met tijd. Hyundai zou dat deels ondervangen door een grotere voorraad aan te houden in Europa, maar toch heerst er een crisissfeer bij de logistieke afdelingen van het bedrijf. Vergaderingen over de toeleveringsketen die normaal gesproken jaarlijks worden gehouden, zijn nu volgens Munoz een wekelijkse aangelegenheid. “We proberen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, beslissingen te nemen en onze productiecapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten, zodat we geen productieverlies lijden", zegt hij. "Maar het is wel moeilijk. Het is nog nooit zo moeilijk geweest als nu."

Op de lange termijn zou er een klein voordeeltje aan Hyundais nadeel kunnen zitten, voor Europa althans. De Zuid-Koreaanse autogigant zou namelijk van plan zijn om meer onderdelen lokaal in te kopen, om gedoe met verschepen langs conflictregio’s tot een minimum te beperken. De wereld wordt zo voor het mondiaal opererende Hyundai toch weer meer een verzameling eilandjes, vermoedelijk wat de uitspraak in de kop van dit artikel grotendeels verklaart. Hyundai heeft fabrieken in Tsjechië en Turkije en is niet alleen groot in Europa, maar ook in het Midden-Oosten zelf.