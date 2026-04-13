Het is dat er Hyundai-logo's op zitten, anders had deze ruige Hyundai Boulder Concept ook als derivaat van de Ford Bronco, Mercedes-Benz G-klasse of Land Rover Defender door kunnen gaan.

Eerlijk is eerlijk: deze Hyundai Boulder Concept kreeg het ondanks zijn heftige uiterlijk voor elkaar om aan onze radar te ontsnappen. Hij werd eerder deze maand tijdens de New York International getoond. Veel meer dan een sessie 'plaatjes kijken' mis je er niet aan. Hij komt namelijk niet naar Europa en zelfs de Amerikaanse markt - die Hyundai meermaals benoemt - krijgt hem misschien niet. Hij gaat mogelijk helemaal niet in productie. Toch is hij voor de Amerikaanse markt interessant. Daar gaan we.

De Hyundai Boulder Concept is hoekige SUV met ruige vormen die volgens Hyundai puur als designvoorproefje geldt van zijn eerste voor de Amerikaanse markt bestemde model met een ladderchassis. Die komt echter pas in 2030 en het wordt geen SUV, maar een pick-up. Het valt niet uit te sluiten dat er later toch een SUV-achtig model komt met designinvloeden van deze designstudie. Hyundai spreekt namelijk van meerdere 'body-on-frame vehicles' voor de Amerikaanse markt. De Art of Steel gedoopte vormtaal van de Boulder Concept moet je dus even onthouden. Hyundai benadrukt dat zijn modellen met ladderframe voor de Amerikaanse markt worden ontworpen, er ook worden ontwikkeld en zelfs geproduceerd gaan worden. 'Met Amerikaans staal,' aldus Hyundai. Trump zal trots zijn.

Meer bejubeling van de Verenigde Staten: volgens Hyundai "[...] borduurt de Boulder Concept voort op Amerikaanse waarden en de Amerikaanse levensstijl, speciaal gemaakt voor diegenen die vol vertrouwen nieuwe paden willen bewandelen met een gevoel van veiligheid en doelgerichtheid." Wie zijn ogen sluit, hoort de Amerikaanse zeearend vast overvliegen. Hoe dan ook: de Boulder is een ruig ogend studiemodel, compleet met brede wielkasten, enorme offroadbanden, sleepogen en een rudimentair maar toch opvallend vormgegeven interieur dat is afgewerkt met slijtvaste materialen. Voorlopig vooral kijkvoer dus.