Hyundai neemt een studiemodel mee naar IAA Mobility en we durven er haast vergif op in te nemen dat het om een vooruitblik op de Hyundai Ioniq 2 gaat.

Hyundai slingert twee behoorlijk onduidelijke teaserplaten het internet op. We zien een stuk van de achterzijde van een nieuw studiemodel, zowel vanaf de zijkant als schuin van achteren. Hyundai wil er nog niet veel over kwijt, maar meldt al wel vast dat het gaat om een conceptauto die debuteert tijdens IAA Mobility, vanaf 9 september.

Uiteraard hebben wij even de loep op de platen gelegd en gekeken wat er in het vat zit bij Hyundai en het kan haast niet anders dan dat het gaat om een voorbode van de Hyundai Ioniq 2. De productieversie kwam kort geleden voorbij rollen en we zien hier een vergelijkbaar gevormde achtersteven. De Ioniq 2 krijgt een behoorlijk hoge kont, met een opvallend uit de koets omhoog stekend deel dat een soort ducktail-spoiler lijkt.

Het zou nog kunnen dat Hyundai er de naam Ioniq 3 op drukt, maar het idee is helder; het gaat om een kleinere broer van de bekende Ioniq-modellen. Met deze auto richt Hyundai straks mogelijk zijn pijlen op onder meer de Volkswagen ID3 en binnen eigen concern ook enigszins op de Kia EV3. In tegenstelling tot die laatste lijkt het wel meer een wat traditioneler geproportioneerde hatchback te worden in plaats van een cross-over-achtige. Het zou nog kunnen dat hij een slagje kleiner is en je 'm meer als een Renault 5-alternatief moet zien. We wachten het af, zeer binnenkort wordt er dus ongetwijfeld meer helder!