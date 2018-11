Hyundai bevestigt 'Palisade'

We weten al enige tijd dat Hyundai een nieuwe SUV in de ontwikkelingskamers heeft staan, een SUV die een plek boven de Sante Fe krijgt op de statusladder. In de wandelgangen werd modelnaam Palisade al diverse keren genoemd en nu heeft ook Hyundai bevestigd dat zij nieuwste kolos daadwerkelijk zo gaat heten.

De Palisade kan gezien worden als de grote broer van de Santa Fe. Die SUV is als vijf- en als zevenzitter te krijgen, maar dat is niet altijd genoeg. De Palisade moet namelijk plek bieden aan acht inzittenden. Overigens is het niet voor het eerst dat Hyundai een SUV boven de Santa Fe voert. Tussen 2006 en 2012 leverde het merk in de Verenigde Staten de Veracruz, een auto die elders weer ix55 werd genoemd. Momenteel biedt Hyundai in de Verenigde Staten nog een verlengde versie van de vorige generatie Santa Fe aan. Het is die auto die straks wordt vervangen voor de Palisade. Ook concerngenoot Kia heeft een grote SUV achter de coulissen staan: de Telluride. Hyundai lijkt in zijn grootste SUV designkenmerken van de HDC 2 Grandmaster Concept in de auto te verwerken.