De altijd hybride Honda Jazz wordt goedkoper. En flink ook. De prijzen van de Honda Jazz e:HEV zakken in Nederland met duizenden euro's. Dat kan AutoWeek melden na een blik op de prijslijst.

De Honda Jazz is in Nederland geen hardloper. Hoewel het vorig jaar na de HR-V de populairste Honda van Nederland was, zijn er in 2024 slechts 223 exemplaren van geregistreerd. Honda lijkt het tij te willen keren door de prijzen van de compacte maar ruime Jazz te verlagen. Het merk gaat daarbij niet kinderachtig te werk: de hybride Honda Jazz e:HEV wordt tot wel €4.630 goedkoper!

Tot voor kort had de Honda Jazz e:HEV in Nederland een vanafprijs van €33.100. Die ligt nu €4.500 lager en dat betekent dat de Honda Jazz e:HEV als Elegance vanaf €28.600 mee naar huis mag. De hybride Honda kost in de daarboven gepositioneerde, rijker uitgeruste Advance-uitvoering €29.990. Die variant is maar liefst €4.630 goedkoper dan voorheen. Ook de Advance Sport- en Advance Crosstar-uitvoeringen zijn weer van de partij. De prijzen van die uitvoeringen zakken met een evengoed riante €4.520. De hybride aandrijflijn blijft onaangeroerd en brengt ook nu 122 pk op de been.

Prijslijst Honda Jazz e:HEV - september 2025

Uitvoering Vanafprijs Jazz e:HEV Elegance €28.600 Jazz e:HEV Advance €29.990 Jazz e:HEV Advance Sport €31.400 Jazz e:HEV Advance Crosstar €32.650

We sluiten af met een weetje voor op de volgende kringverjaardag. Wist je dat de Honda Jazz in China een totaal ander front heeft? Nee? Nu wel!