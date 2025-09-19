Honda heeft de afprijskoorts te pakken. Na de Jazz en ZR-V wordt ook de Honda Civic duizenden euro's goedkoper. Dat kan AutoWeek melden voordat Honda er zelf ruchtbaarheid aan geeft.

Is het grootste obstakel om tot aanschaf van een nieuwe Honda Civic over te gaan zijn niet bepaald malse prijskaartje geweest? Dan hebben we goed nieuws. Na de Honda Jazz en ZR-V wordt ook de Honda Civic duizenden euro's goedkoper. De prijzen van alle uitvoeringen van de altijd hybride Civic zakken gaan met wel €5.000 omlaag.

Dat betekent dat de 184 pk sterke Honda Civic e:HEV er voortaan vanaf €38.150 is. Voor dat bedrag krijg je de Elegance-uitvoering. Voor de Civic Sport ben je voortaan €40.100 kwijt terwijl topversie Advance vanaf nu voor €43.800 op de prijslijst staat.

De huidige generatie Honda Civic kwam in de tweede helft van 2022 naar Nederland, maar was niet veel later uitverkocht. Lang moest Nederland het zonder de hybride Civic e:HEV doen, maar medio vorig jaar keerde de Golf-concurrent terug naar de Nederlandse Honda-dealers. De Civic is inmiddels gefacelift, maar die vernieuwde variant is in Nederland nog niet beschikbaar.

Prijzen Honda Civic - september 2025