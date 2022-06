Hybride Honda Civic e:HEV: vanaf €35.680

In maart presenteerde Honda eindelijk de Europese versie van de nieuwe Civic. Die gooit het op diverse vlakken over een andere boeg dan zijn voorgangers. Hoewel in het silhouet van de alleen als hatchback in Nederland te verschijnen nieuwe Civic de designgenen van het vorige model zichtbaar zijn, is de elfde generatie Civic wat ontwerp betreft behoorlijk tot bedaren gekomen. Daarnaast komt het model - we vergeten de nog te onthullen Civic Type-R even - alleen met een hybride aandrijflijn op de Europese en dus Nederlandse markt. Nu is ook bekend wat die hybride Civic e:HEV moet gaan kosten.

De vanafprijs van de nieuwe Civic bedraagt €35.680. Voor dat bedrag krijg je de Elegance-uitvoering. De Civic e:HEV Elegance staat op 17-inch lichtmetaal, heeft zowel voor als achter parkeersensoren en ook een achteruitrijcamera is van de partij. In het interieur vind je onder meer een 7-inch groot display in het instrumentarium, een infotainmentsysteem dat zowel Android Auto als Apple CarPlay begrijpt en dat ook een navigatiefunctie heeft. Het pakket veiligheidssystemen dat Honda heeft ondergebracht onder het kopje Honda Sensing omvat onder meer een actieve rijbaanassistent en Traffic Jam Assist waarmee de Civic in de file enigszins zelfstandig zijn gang kan gaan.

Een stap boven de Elegance-uitvoering staat de Sport-smaak. De Honda Civic e:HEV Sport kost €37.390 en heeft 18-inch lichtmetalen wielen, half-lederen bekleding, sportpedalen, led-mistlampen, zwarte zijspiegelkappen en zwarte raamlijsten. De topuitvoering heet Advance. Als Advance heeft de Civic e:HEV een uitgebreid audiosysteem met 12 luidsprekers, een panoramisch schuif-/kanteldak, adaptieve koplampen, een 10,2-inch digitale klokkenwinkel, lederen bekleding, stuurwielverwarming en 18-inch lichtmetalen sloffen.

Zoals gezegd heeft de nieuwe Civic altijd de e:HEV-aandrijflijn. Dat betekent dat de Civic niet één, maar twee elektromotoren aan boord heeft. Het systeemvermogen bedraagt 184 pk en 315 Nm. De verbrandingsmotor is een atmosferische 2.0 die volgens het Atkinson-principe loopt. Volgens Honda bedraagt het gemiddeld verbruik 5.0l/100 km.

Elders in de wereld is de nieuwe Honda Civic er overigens ook als sedan. Die vierdeurs komt niet naar Nederland. De vorige generatie Civic werd in Nederland wel als hatchback en als sedan geleverd en had een vanafprijs van €33.120. Daarmee was dat model zwart-wit bezien goedkoper, maar de instap-Civic had een 129-pk 1.0 en geen ruim 180 pk sterke hybride aandrijflijn aan boord. De auto was er ook met een 182 pk sterke geblazen 1.5. Daarvoor was je minimaal €38.155 kwijt en met cvt minstens €41.235.