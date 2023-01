Hybride Chevrolet Corvette E-Ray: snelste 'Vette ooit

De huidige generatie Chevrolet Corvette (C8) was al de eerste Corvette ooit met de motor achter de voorstoelen en nu zorgt het model voor nog twee primeurs in 'Vette-land. Dit is de Chevrolet Corvette E-Ray. Dat is niet alleen de eerste hybride Corvette ooit, maar ook nog eens de eerste met vierwielaandrijving.

De Amerikaanse automarkt verandert. De naam Mustang wordt tegenwoordig ook gebruikt voor een elektrische SUV, een Hummer heeft anno 2023 een elektrische aandrijflijn en van pick-ups als de Ford F-150, Chevrolet Silverado en Ram 1500 zijn of komen er volledig elektrische equivalenten. Dat Chevrolet niet bang is om op bepaalde vlakken heftig te breken met het verleden bleek al toen het de huidige generatie van de Corvette presenteerde. Die kreeg voor het eerst namelijk de motor achter de voorstoelen, met als gevolg dat ook het hele silhouet van de auto veranderde. Met deze splinternieuwe Chevrolet Corvette E-Ray zet moederbedrijf General Motor nog wat primeurs op naam van de Corvette (C8). Het is namelijk de Chevrolet Corvette ooit met een hybride aandrijflijn en ook nog eens de eerste Corvette met aandrijving op alle vier de wielen.

De zwaarste, toch de snelste

De hybride aandrijflijn van de Chevrolet Corvette E-Ray bestaat uit een 6.2-V8 die 502 pk en 647 Nm opwekt en die zijn krachten naar de achterwielen stuurt. Daarmee is de V8 al enkele pk's krachtiger dan die van de reguliere variant met achtcilinder, maar er komt ook nog eens een elektromotor bij. En geen kleintje. De op de vooras geplaatste elektromotor in de hybride Chevrolet Corvette E-Ray is 163 pk en 165 Nm sterk en brengt het systeemvermogen op 654 pk. Daarmee is de E-Ray niet zo krachtig als de Corvette Z06 met zijn 670 pk sterke turboloze (!) 5.5-V8, maar wel sneller! Sterker nog, het is volgens Chevrolet de snelste Corvettte ooit. Dankzij vierwielaandrijving sprint de 'Vette R-Ray in 2,5 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Vergeet niet dat de hybride Corvette met een gewicht van 1.712 kilo (Convertible: 1.749 kilo) zwaarder is dan de reguliere Corvette C8 en Z06. Schakelen gaat door middel van een achttraps automaat met dubbele koppeling en de elektromotor put zijn levenslust uit een 1,9 kWh accu, die tussen de stoelen zit.

Duur

Ook de hybride Chevrolet Corvette E-Ray komt beschikbaar als coupé en als open Convertible. In wat Chevrolet de Stealth Mode heeft gedoopt kun je tot een snelheid van 72 km/h enkele kilometers elektrisch rijden. Chevrolet geeft de hybride Corvette E-Ray speciale koolstofkeramische remmen van Brembo en geeft hem een nieuwe 12V-accu ter ondersteuning van het start-stopsysteem waarmee de auto is uitgerust.

Zie je er vanbuiten nog iets aan? Zeker. De Chevrolet Corvette E-Ray is namelijk ruim 9 centimeter breder dan een reguliere Corvette Stingray. Chevrolet tovert onder meer speciale E-Ray-badges uit de hoge hoed, introduceert een groen 'Artemis'-kleurig interieur en levert optioneel racestrepen in de kleur Electric Blue. De Chevrolet Corvette E-Ray gaat in de Verenigde Staten $104.295 kosten, omgerekend net geen €96.000. De Chevrolet Corvette E-Ray Convertible kost er omgerekend zo'n €102.500. Ter vergelijking: de reguliere Corvette Stingray kost er omgerekend nog geen €60.000 en de Corvette Z06 wisselt er vanaf net geen €97.000 van eigenaar. De E-Ray is dus de duurste.

Overigens gaat Chevrolet op het vlak van elektrificatie op termijn nóg verder met de Corvette. Er komt namelijk ook een volledig elektrische versie! Sterker nog, General Motors zou van Corvette een los merk willen maken dat met meerdere EV's komt.