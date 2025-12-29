Huurauto's op diverse wintersportbestemmingen fors duurder

Wie in de voorjaarsvakantie op wintersport wil en ter plekke een auto wil huren, moet zich voorbereiden op flinke prijsstijgingen. Althans, vooral in Noord-Italië. Niet heel gek, want daar vinden begin volgend jaar de Olympische Winterspelen plaats. Dat is goed te zien aan de huurprijzen. Volgens Enterprise Car Sharing & Rental ben je in Milaan en Turijn maar liefst 78 procent meer kwijt dan in 2025, met een gemiddelde huurprijs van €864 voor een SUV of stationwagen van 14 t/m 21 februari. Dat ben je ook in Bergamo kwijt, maar daar gaat het om een stijging van 'slechts' 56 procent ten opzichte van vorig jaar.

De Franse Alpen zijn een stuk voordeliger. In bijvoorbeeld Lyon of Grenoble ben je minder dan €400 kwijt voor een huurauto voor een week. In Toulouse en Perpignan liggen de prijzen op een vergelijkbaar niveau. Duitsland en Zwitserland dan? Nou, in München ben je net iets meer dan €400 kwijt en in Genève en Zürich tussen de €550 en €600. Oostenrijk kan er ook wat van, met €635 in Salzburg en maar liefst €883 in Innsbruck. Vooral in Innsbruck liggen de prijzen duidelijk hoger dan in 2025. De hoogste prijzen treffen we in Noorwegen. Zo ben je in Harstad €1.155 kwijt en in Trondheim €1.015. In Zweden (Lulea en Sveg) ben je ongeveer de helft kwijt, terwijl Finland met rond de €800 in de populaire bestemmingen Rovaniemi en Kittila zoals altijd behoorlijk aan de dure kant is.