‘Huawei werkt aan eigen EV’

Veel meer dan een gerucht is dit nieuws vooralsnog niet. Huawei ontkent zelfs duidelijk dat het werkt aan een EV, maar toch ziet persbureau Reuters dat daar wel aanwijzingen voor zijn. Verschillende bronnen zouden hebben gezegd dat Huawei al in gesprek is met de Chinese autogigant Changan en andere autobouwers over de productie van de vermeende EV, traditioneel een groot struikelblok voor nieuwbakken autofabrikanten.

Als directe aanleiding worden de sancties aangewezen die Huawei kreeg opgelegd van de Verenigde Staten. Onder president Trump werd Huawei om allerlei redenen aangemerkt als een potentieel gevaar voor de nationale veiligheid. De plaatsing op deze zwarte lijst miste z’n doel blijkbaar niet, want internationale groei op de voor Huawei gebruikelijke terreinen zou hierdoor stevig zijn bemoeilijkt.

Huawei zou zeker niet de eerste telefoonfabrikant zijn met EV-plannen. Over een auto van Apple wordt al jaren gepraat, in het laatste stadium in een samenwerking met Hyundai waarvan nu toch weer geen sprake lijkt te zijn. Volgens de ingewijden zou Huawei zijn soortgelijke project later dit jaar officieel willen aankondigen. We wachten rustig af.

Huawei werd opgericht in 1987 en groeide in de voorbije jaren uit tot één van de grootste smartphonefabrikanten ter wereld. Ook als het gaat om telecommunicatienetwerken is het bedrijf gigantisch, al kwam er daar een stevige kink in de kabel door verdenkingen van spionage door de Chinese overheid via door Huawei geleverde 5G-netwerken.