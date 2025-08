Marco en Roy bespreken de alsmaar stijgende autoprijzen: wat is de verklaring, afgezien van inflatie? En waar doe je goed aan? Daarnaast gaat het rap achteruit met Nissan, terwijl buurman Toyota juist verkooprecords vestigt. Ook hebben beide mannen wat close calls gehad met de lange arm der wet in verschillende landen terwijl ze met veel pk onderweg waren, ze doen er enkele uit de doeken.

