Hongqi S9 toch niet in productie in Italië

Afgaande op berichtgeving van Automotive News Europe krijgt de Silk Sports Car Company de financiële eindjes simpelweg niet voor elkaar. Als één van de oorzaken wordt genoemd dat het bestuur van de Italiaanse regio Emilia-Romagna een toegezegde bijdrage van enkele miljoenen euro’s toch niet aandurft.

Helemaal als een verrassing komt het allemaal niet, want de plannen leken eerder al op losse schroeven te gaan. Begin 2021 kwam naar buiten dat de Chinese Hongqi S9, toen nog een concept-car, in Italië in productie moest gaan. Later dat jaar verscheen de productieversie, en werd onderstreept dat de auto in Italië gebouwd zou gaan worden. Vorig jaar bleek dat lastiger dan gedacht, al wist de Italiaans/Chinese joint-venture Silk-FAW later te melden dat het allemaal goed zou komen. Dat lijkt nu niet te kloppen, want Silk zou zich hebben teruggetrokken uit het project.

Daarmee is het meteen de vraag of we de S9 ooit in het echt gaan zien. Dat is dan weer jammer, want het is een tamelijk spectaculair apparaat. De Hongqi S9 is een plug-inhybride met een 4,0-liter V8, die in totaal maar liefst 1.419 pk levert. Hongqi zelf is een merk uit de stallen van de Chinese gigant FAW. Sinds vorig jaar is het merk ook in Nederland actief, met de elektrische SUV Hongqi E-HS9.