Hongqi presenteert HS7

Hongqi, in 1958 uit de grond gestampt, is de premiumafdeling van het Chinese staatsbedrijf FAW. Hongqi's kennen we voornamelijk van de staatslimousines die het voor de autoriteiten bouwt; de modellen van het merk zijn geheel voorbehouden aan een selecte groep hoge politici. Volgend jaar brengt Hongqi deze HS7 op de Chinese markt, een forse SUV met een bijzondere basis.

De HS7 is in feite een SUV op basis van de in 2013 gepresenteerde H7. Dat is een 5 meter lange sedan, die zijn technische basis deelt met de vijfde generatie van Toyota's Crown Majesta, een variant waarvan Toyota de productie in 2013 stopte omdat een nieuwe generatie zich aandiende. Die H7 was overigens de eerste auto van Hongqi die ook aan de consument beschikbaar werd gesteld. Hongqi mikt met de HS7 op auto's als de BMW X5. Hoewel het platform van Toyota afkomstig is, is de motor dat niet. Onder de kap ligt een 3,0-liter grote V6 die 338 pk en 445 Nm levert, een machine die is gekoppeld aan een achttraps automaat.

Het is niet heel verwonderlijk dat Hongqi, als afdeling van FAW, Toyota-techniek toepast. Sinds 1998 heeft Toyota met FAW een joint-venture in China: Sichuan FAW Toyota Motor.