Hongqi heeft zich na de nogal opulente E-HS9 van zijn bescheidener kant laten zien met de EHS7, maar het kan nog wel wat minder. Daarom komt de Hongqi EHS5 ook naar Europa, een gloednieuwe EV die net wat kleiner is dan een Tesla Model Y.

Hongqi speelt in Europa nog geen rol van betekenis, maar dat kan iets te maken hebben met het feit dat het merk tot nu toe alleen de extravagante E-HS9 levert. Die gigantische, door de ontwerper van de Rolls-Royce Cullinan getekende SUV verbruikt meer stroom dan een middelgrote provinciestad en lijkt met zijn enorme grille en dito lappen chroom toch vooral dictators te willen verleiden.

Wie dit wat te veel van het goede vindt, is vast blij geworden van het nieuws dat de veel bescheidener EHS7 (inderdaad, hier zonder koppelteken…) ook naar Europa komt. Die oogt heel wat minder bizar, maar is met een lengte van 4,93 meter alsnog heel fors. De volgende stap naar beneden wordt in september gepresenteerd, want Hongqi komt met de EHS5 naar Europa. Onze cameraman Jeroen vond dat nieuws in een lijst met primeurs van de IAA in München. De EHS5 is niets meer of minder dan de exportversie van de auto die in China Tiangong 06 heet, en als zodanig eind 2024 werd gepresenteerd. Hij lijkt qua uiterlijk sterk op de EHS7, maar is met een lengte van 4,75 meter duidelijk een slag kleiner. De nieuwe Hongqi is zelfs zo’n 4 centimeter korter dan de Tesla Model Y, al moet gezegd dat die auto bij zijn forse facelift juist 4 centimeter groeide. Dat formaat dus, ongeveer. Ook de Volkswagen ID4 en Hyundai Ioniq 5 worden door Hongqi als concurrenten genoemd, dus denk dat hele segment er maar bij.

Europese specificaties zijn er nog niet, dus we moeten het doen met wat we links en rechts op internet aantreffen. Dat laat zien dat de Hongqi EHS5 er met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving is, waarbij de vierwielaangedreven versie maar liefst 560 pk zou leveren. De accu lijkt met 85 kWh net wat bescheidener te zijn dan de 111 kWh-batterij die Hongqi in China in dit model schroeft, maar levert alsnog een gezond rijbereik van zo’n 600 kilometer WLTP op. Snelladen gaat ook lekker rap, want met maximaal 265 kW overtroeft de EHS5 in theorie zelfs de Model Y nipt. Hongqi rept bovendien al over een toekomstige versie met 900V-boordnet, die nog sneller moet kunnen laden.

Het interieur van de wat inwisselbaar ogende EHS5 wordt gedomineerd door een 15,6-inch touchscreen en lijkt qua stijl een mix tussen Tesla en Nio. De foto’s die je ziet zijn overigens nog wel van de Chinese variant, dus kijk niet gek op als de Europese hier en daar toch net anders wordt. We zijn vooral erg benieuwd naar de prijs van de Hongqi. De EHS7 is er ‘al’ vanaf 55 mille, dus het zou zomaar kunnen dat de Chinezen het wat compactere model vrij scherp in de markt zetten.