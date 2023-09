Hongqi E-HS9: Chinese top-SUV met bijna €15.000 afgeprijsd

Hongqi legt het enige model dat het in Nederland verkoopt in de actiebak. De Hongqi E-HS9 wordt tot bijna €15.000 afgeprijsd.

De Hongqi E-HS9 is een Chinese SUV die zich graag profileert als luxueus topmodel. De bombastisch vormgegeven E-HS9 meet ruim 5,2 meter in de lengte en heeft een wielbasis van maar liefst 3,11 meter. In Nederland was de Hongqi E-HS9 er met twee verschillende aandrijflijnen en drie verschillende accupakketten, verspreid over vier uitvoeringen. De Hongqi E-HS9 stond voorheen vanaf ruim €83.000 in de orderboeken, maar is er nu vanaf net geen €70.000.

De vanafprijs van de Hongqi E-HS9 zakt namelijk met €13.595 naar €69.995. Dat bedrag is voor de Hongqi E-HS9 Business. Die versie heeft een 436 pk sterke elektromotor en een 84 kWh accupakket. Zijn actieradius: 396 kilometer. Daarboven staat de Executive-uitvoering. Die is 551 pk sterk en heeft een 99 kWh accu waarmee de E-HS9 tot 465 kilometer ver komt. De Hongqi E-HS9 Executive wordt maar liefst €14.595 minder duur en kost nu €79.995. De E-HS9 President heeft dezelfde accu en elektromotoren als de Executive, maar is weelderiger uitgerust en heeft onder meer captain seats aan boord die van de President een zes- in plaats van een zevenzitter maken. De President wordt bijna 14 mille minder duur en kost nu €89.995.

De absolute topversie is en blijft de Hongqi E-HS9 President Long Range. Die heeft als enige van het stel namelijk een 120 kWh accupakket. Samen met de 551 pk sterke elektromotoren levert dat deze luxueuze zeszitter-met-extra-lange-adem een bereik op van 515 kilometer. Ook deze versie zakt bijna 14 mille en prijs en is er nu vanaf €102.995.