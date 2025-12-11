Ga naar de inhoud
Honderden mensen maken melding van onterechte parkeerkosten in Den Haag

Ontbrekende bijlage

klimaat demonstratie extinction rebellion XR A12 Den Haag

Honderden gedupeerden hebben zich tot dusver gemeld vanwege onterecht betaalde parkeerkosten in Den Haag, meldt jurist Indy Rissema. Hij opende het loket vorige week donderdag, nadat het gerechtshof Den Haag oordeelde dat parkeerbonnen niet opgelegd hadden mogen worden omdat de gemeente een bijlage over parkeertarieven niet had gepubliceerd. Volgens Rissema betekent dit dat mensen om wie het gaat hun geld terug moeten krijgen van de gemeente. De bijlage ontbrak sinds 2022 tot aan november 2025.

Tussen de melders zitten individuen vanuit het hele land en enkele bedrijven, bijvoorbeeld een aannemersbedrijf dat veel parkeerkosten maakte. Een gedupeerde betaalde in de genoemde periode ruim 5000 euro aan parkeerkosten. Rissema is "positief verrast" door het aantal melders.

Rissema weet niet hoeveel onterecht betaalde parkeerkosten er zijn gemaakt, maar de terugvordering kan volgens hem op honderden miljoenen uitkomen. Hij redeneert daarbij dat parkeren de gemeente jaarlijks zo'n 100 miljoen euro oplevert. Overigens is het niet duidelijk welk deel daarvan uit parkeerkosten komt, aangezien er volgens de jurist ook opbrengsten komen uit parkeerbonnen en -vergunningen.

De gemeente gaat volgens de jurist in cassatie. Rissema wacht de uitspraak van de Hoge Raad af voordat hij de collectieve claim indient. In de tussentijd brengt hij in kaart hoeveel er teruggevorderd moet worden.

De jurist noemt het enerzijds "best sneu" voor de gemeente, als het tot een grote terugbetaling komt. "Anderzijds heeft Den Haag zelf een houding van 'regels zijn regels', en dat geldt in dit geval dan ook."

