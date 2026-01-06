Honda's volgende elektrische auto is natuurlijk een SUV

Honda brengt dit jaar maar liefst twee splinternieuwe elektrische modellen op de markt. Onder eigen merknaam, maar wel als onderdeel van een elektrische modelfamilie die Honda de 0-serie noemt. Maar er verschijnen meer elektrische modellen waarmee Honda iets te maken heeft. Zo heeft Honda samen met Sony een samenwerkingsverband dat Sony Honda Mobility heet en dat onder de merknaam Afeela ook elektrische auto's ontwikkelt en verkoopt. De Afeela 1 die vorig jaar tijdens de Consumer Electrics Show in Las Vegas werd getoond, was de eerste productieauto van het merk en tijdens de editie van die technologiebeurs die nu plaatsvindt, blikt Afeela vooruit op zijn tweede.

Het wellicht ietwat ongeïnspireerd 'Afeela Prototype' geheten studiemodel is in tegenstelling tot de Afeela 1 geen lage gestrekte liftback, maar een SUV. De nieuwkomer - die mogelijk Afeela 2 gaat heten - moet in 2028 in de Verenigde Staten op de markt komen. Wat techniek betreft borduurt de SUV volgens Honda door op 'de kern van de Afeela 1', maar biedt hij meer ruimte. Dat is dan ook het enige dat over de auto wordt gezegd. Verfrissend weinig.

De Afeela 1 is een 4,9 meter lange EV die met die lengte vergelijkbaar is met een Volkswagen ID7. Hij heet zowel voor als achter een 245 pk sterke elektromotor en heeft een 91-kWh accu in zijn bodem, goed voor een relatief bescheiden bereik van 482 kilometer. Snelladen kan met 150 kW en ook daarmee blaast de EV zijn concurrenten niet weg. In de Verenigde Staten krijgt de Afeela 1 een vanafprijs van omgerekend een kleine 90 mille. Een koopje is het dus ook niet en dat zal het SUV-alternatief ervan waarschijnlijk evenmin worden.