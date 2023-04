Honda's toekomstplannen: vooral EV's buiten Europa

Honda wil vanaf 2040 wereldwijd alleen nog volledig elektrische auto's en auto's met een brandstofcel aan boord verkopen. Tot en met 2030 lanceert Honda wereldwijd maar liefst 30 nieuwe elektrische modellen. Een deel daarvan belicht Honda al, maar de Europese markt komt in Honda's vooruitblik niet voorbij.

Volgend jaar start Honda in de Verenigde Staten met de verkoop van de Prologue, een elektrische SUV die in samenwerking met General Motors tot stand is gekomen. Samen met General Motors wil Honda overigens nog veel meer elektrische modellen gaan voeren. Maar er is meer. Honda komt in de Verenigde Staten ook met een elektrische SUV die volledig gebruik maakt van eigen techniek. Dat wordt een middelgrote tot grote SUV die op Honda's E&E-basis komt te staan. Hij staat gepland voor 2025.

Dan de Chinese markt. In China gaan begin volgend jaar de e:NS2 en de e:NP2 in de verkoop, elektrische modellen waar het merk tijdens Auto Shanghai eerder deze maand al op vooruitblikte. Voor het eind van dit jaar komt Honda in China met meerdere productiemodellen die zijn geïnspireerd op de e:N SUV Concept en die het merk gelijktijdig met de e:NS2 en e:NP2 in China voorstelde. Tot omstreeks 2027 brengt Honda in China inclusief de genoemde nieuwkomers maar liefst tien nieuwe elektrische modellen op de Chinese markt. Omstreeks 2035 verkoopt Honda in China enkel nog elektrische auto's. Voor andere markten heeft Honda zo'n deadline nog niet gesteld.

In thuisland Japan brengt Honda de komende jaren ook een reeks nieuwe elektrische modellen uit. Zo komt het daar in de eerste helft van 2024 met een elektrische versie van de kei-bedrijfswagen N-Van en in 2025 zelfs met een elektrische auto op basis van retrokleintje N-One. Een jaar later – in 2026 dus – komt Honda met nog twee kleine EV's voor de Japanse markt, waaronder een compacte SUV.

In Europa verkoopt Honda momenteel slechts één elektrisch model: de elektrische Honda e. Eerder kondigde het merk al aan dat het dit jaar een elektrisch alternatief voor de HR-V op de markt zal brengen, maar wat er verder voor de Europese markt in de EV-pijplijn zit, is nog niet bekend. Honda werkt verder overigens ook met Sony aan elektrische auto's. De eerste daarvan komt in 2026 en verschijnt mogelijk ook op Europees grondgebied.