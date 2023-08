Liefhebbers van auto's die groots in klein zijn, opgelet! De met afstand populairste kei-car ter wereld is aan een nieuwe generatie geholpen. We hebben het dan natuurlijk over de Honda N-Box, de even smalle als hoekige stadsrakker waar inmiddels zo'n 2,5 miljoen exemplaren van zijn gebouwd.

Wie AutoWeek dagelijks bezoekt weet ongetwijfeld dat we maar wat graag over de grens spieken om een glimp op te vangen van wat zich daar allemaal afspeelt. Wat zich ver buiten Europa afspeelt heeft voor de Nederlandse autokoper vaak weinig tot geen relevantie, maar we proberen er toch de parels uit te vissen waar autoliefhebbers die niet alleen warmlopen voor pk-knallers en Nm-monsters toch uit te vissen. Hoewel, parels. Pareltjes, die zijn er ook. In dit artikel bespreken we er daar een van: de Honda N-Box. En hij is voor Honda nog belangrijk ook!

Net als praktische elke Japanse autobouwer verkoopt Honda in zijn thuisland een reeks Kei-cars. Dat zijn zelfs naar Europese begrippen piepkleine maar tegenwoordig vaak slim ingedeelde stadsrakkers die maximaal 3,4 meter lang zijn en die niet alleen een maximaal 660-cc krachtbron, maar ook slechts maximaal 64 pk mogen hebben. Ook Honda heeft er een heel stel, maar de N-Box is met afstand de populairste. En niet alleen op merkniveau, ook in heel Japan. Met uitzondering van introductiejaar 2011, 2012 en 2014 is de N-Box ieder jaar weer de populairste kei-car van Japan. Van 2017 tot en met 2020 én vorig jaar was het er ook nog eens de best verkochte auto in algemene zin. Elk jaar gaan er grofweg zo'n 200.000 stuks van over de toonbank, met als gevolg dat er tot er al ruim 2,4 miljoen exemplaren van zijn verkocht. De tweede generatie N-Box draait mee sinds 2017, ging in 2020 onder het mes en wordt nu opgevolgd door een volledig nieuwe.

Volledig nieuwe? Ja, echt! Hoewel de N-Box van een afstandje sprekend op zijn voorganger lijkt, is hij toch echt helemaal nieuw. De vorm van de achterschermen wijst daar onder meer op, daar zit een nieuwe knik in én ze sluiten anders aan op de nu nieuwe achterlichten. Een dergelijk deel wordt bij een reguliere facelift niet zomaar even vernieuwd. Net als de vorige N-Box is ook het nieuwe model er weer als N-Box én als N-Box Custom geheten blaaskaakje die enkel wat minder onbevangen voor de dag komt. Leuk weetje: de ronde ledlampen van de N-Box moeten lijken op 'menselijke ogen'.

De N-Box krijgt een compleet nieuw interieur, compleet met een digitaal instrumentarium en een huislijk ogend 'bakje' waarin het infotainmentscherm gezet lijkt. Technische gegevens deelt Honda nog niet, maar ga er maar vanuit dat ook de nieuwe N-Box weer 658 cc kleine driecilinders met en zonder turbo krijgt en die zo 58 tot 64 pk opwekken. Twee schuifdeuren? Van de partij. Wel zo praktisch.

De N-Box is zoals gezegd niet de enige kei-car die Honda in Japan aanbiedt. Het verkoopt er onder meer de N-WGN, de N-VAN, de N-One en voorheen nog de S660 en - echt - een dynamischer gelijnde N-Box: de N-Box Slash.