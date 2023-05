Het hing al even in de lucht, maar Honda presenteert nu echt de Honda ZR-V voor de Europese markt. De auto is een echt middelmaatje, zoals de Corolla Cross dat bij Toyota is.

Meer dan een jaar geleden schreven we al dat Honda in 2023 met drie nieuwe modellen zou gaan komen. De dag ‘die je wist dat zou komen’ is eindelijk hier, want vandaag worden die drie modellen gelijktijdig voor de Europese markt gelanceerd. Op het moment dat je dit leest, vind je elders op AutoWeek.nl dus ook informatie over de andere twee modellen, de elektrische Honda e:Ny1 en de grotere Honda CR-V.

Niet alle informatie, trouwens, want op het moment van schrijven is nog niet helemaal alles bekend over de drie nieuwe SUV’s. Wat we wel weten, is dat het in alle drie de gevallen niet om échte wereldprimeurs gaat. Honda presenteerde de nieuwe CR-V, de e:Ny1 en deze ZR-V al eerder voor andere markten, al heet laatstgenoemde in de VS verwarrend genoeg HR-V. Dat is het nadrukkelijk niet. Honda lost met deze auto twee problemen in één klap op: in de VS heeft het hiermee een model onder de CR-V, maar niet zo klein als ‘onze’ HR-V, terwijl dezelfde auto in onder meer Europa als ZR-V het gat kan opvullen tussen die beide bestaande SUV’s.

Daarmee heeft de ZR-V hier de rol die de Corolla Cross bij concurrent Toyota vervult, of de T-Roc bij Volkswagen. Een echt tussenmaatje, al is die door de flink gegroeide CR-V wel welkom ook. De Honda ZR-V is 4,57 meter lang, 1,84 meter breed en 1,62 meter hoog. Daarmee is de auto even hoog als die Corolla Cross, maar ook breder en vooral langer, namelijk zo’n 11 centimeter. De wielbasis van 2,66 meter is opvallend genoeg korter dan die van de Civic, die 2,74 meter tussen beide assen heeft.

Bol in plaats van strak

Qua design is de ZR-V opvallend anders dan de andere moderne Honda’s, de Civic en de HR-V. Die hebben een strak front met een grille die optisch aan de koplampen is verbonden, terwijl de ZR-V juist een vrij bol front met een opvallend afgeronde en laaggeplaatste grille heeft. Dit front is er in twee varianten: de witte auto toont het standaard front met verticale spijlen in de grille, de blauwe is sportiever aangekleed.

Ook de achterzijde is vrij afgerond, met achterlichten die wat doen denken aan die van de Toyota Corolla Touring Sports. Met de bank plat kun je achter die klep een marktconforme 1.291 liter kwijt, de waarde met de bank omhoog is nog niet bekend. Ook voor het interieur kozen de ontwerpers voor een meer afgeronde stijl dan in andere Honda’s, al is de familieband met vooral de Civic evengoed meteen duidelijk. Opvallend is de 'brug' tussen de voorstoelen, die het mogelijk maakt om losse spullen ónder die afscheiding te plaatsen.

Ook onderhuids zijn er veel overeenkomsten met die Civic. Zo is er ook in de ZR-V maar één aandrijflijn beschikbaar in Europa, de e:HEV. Het is dus altijd een volwaardige hybride met een tweeliter viercilinder benzinemotor, een traploze overbrenging en een systeemvermogen van 184 pk. Wat dat brengt op het gebied van verbruik, sprinttijden en topsnelheden weten we dan weer niet, al kan het zomaar zijn dat dat kort na het verschijnen van dit artikel alsnog wordt toegevoegd.