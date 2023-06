Honda heeft de labelmaker van de planken getrokken en is er druk mee in de weer geweest. Niet alleen de nieuwe CR-V is van prijskaartjes voorzien, ook de nagelnieuwe Honda ZR-V heeft prijslabels ontvangen. Zijn prijzen beginnen bij €48.375.

Met cross-overs en SUV's profiteer je als fabrikant over het algemeen van hogere winstmarges dan met kleinere modellen. Niet zo gek dus dat autofabrikanten het liefst zoveel mogelijk hoogpotigen op de menukaart hebben staan. Honda heeft tussen de HR-V en de CR-V een gaatje gevonden en vult dat op met de Honda ZR-V. Voorheen had die auto daar nauwelijks tussen gepast. De ZR-V is namelijk slechts een fractie kleiner dan de vorige CR-V. De nieuwe Honda CR-V is een maatje gegroeid en daarmee is het bestaansrecht van de op Civic-techniek leunende ZR-V daarmee volgens de Japanners groot genoeg.

Honda's splinternieuwe concurrent van de Toyota Corolla Cross en Volkswagen T-Roc is net als elke andere nieuwe Honda met uitzondering van de Civic Type-R geëlektrificeerd. Hij komt vooralsnog dan ook enkel als hybride ZR-V e:HEV naar ons land. Net als de Civic e:HEV heeft de ZR-V e:HEV een 141 pk en 182 Nm sterke 2.0 benzinemotor heeft die samen met een tweetal elektromotoren goed is voor een systeemvermogen van 184 pk en 315 Nm. Daarmee zit je in 7,8 seconden vanuit stilstand op een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 13 km/h. Het gemiddeld verbruik van de 1.589 kilo zware ZR-V bedraagt 5,7 l/100 km. De auto is 4,57 meter lang en heeft een wielbasis van 2,66 meter. Hij is 5 centimeter breder dan de HR-V en bijna 6 centimeter lager dan de CR-V. De bagageruimte is 370 liter groot en daarmee lust hij 20 procent meer dan de HR-V. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.291 liter aan materiaal in de ZR-V verstrouwen.

De Honda ZR-V kost in Nederland minimaal €48.375 en daarmee valt hij prijstechnisch inderdaad netjes tussen de vanaf €37.690 leverbare HR-V e:HEV en de minimaal €55 mille kostende CR-V e:HEV. De vanafprijs van ruim 48 mille geldt voor de Honda ZR-V in Elegance-trim. Hij is er ook als Sport en als Advance en kost dan achtereenvolgens €50.555 en €53.250.

Uitrusting Honda ZR-V

Als Elegance heeft de Honda ZR-V onder meer 18-inch lichtmetaal, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, een infotainmentscherm met 9 inch display, een digitaal instrumentarium met een diagonaal van 7 inch, een met leer bekleed stuurwiel en een audiosyteem met acht luidsprekers. De Sport voegt daaraan sportievere bumpers, zwarte raamomlijsting, zwarte zijspiegelkappen, zwart lichtmetaal, interieurbekleding die uit een combinatie van stof en kunstleder bestaat en sportpedalen en sfeerverlichting toe. Ook maken een elektrisch en handsfree te openen achterklep, een inductielader en extra usb-poorten deel uit van de standaarduitrusting.

De topuitvoering Advance heeft met geperforeerd leer en zilverkleurige stiksels afgewerkt meubilair, een verwarmbaar stuurwiel, een panoramadak en speciale glanzend zwarte wielen. In deze versie heb je verder een groter, 10,2-inch infotainmentscherm, een audiosysteem van Bose met 12 luidsprekers en een 6- inch head-up display. Zowel de Sport als Advance zijn overigens te herkennen aan de twee uitlaateindstukken onderaan de achterzijde.

Prijzen Honda ZR-V

Model Uitvoering Vanafprijs ZR-V e:HEV Elegance €48.375 ZR-V e:HEV Sport €50.555 ZR-V e:HEV Advance €52.250

Leuk weetje: de auto die wij als HR-V kennen is in de Verenigde Staten niet te koop. In plaats daarvan gaat de ZR-V er als HR-V door het automobiele bestaan.