Honda WR-V gefacelift

In maart dit jaar konden we al de eerste afbeelding van de gefacelifte WR-V laten zien, een opgefriste compacte cross-over die Honda nu in zijn geheel heeft vrijgegeven. Zoals verwacht is de facelift niet bepaald ingrijpend, maar toch interessant genoeg om hem in vogelvlucht te behandelen.

De vernieuwde WR-V krijgt een vernieuwd front waarin nieuwe ledkoplampen en een nu met horizontale lamellen opgevulde grille samen met een aangepaste dikke chroomstrip aan de bovenkant van die koelopening het beeld bepalen. In de bumper krijgen aangepaste mistlampen een plek en ook aan de achterkant zijn de lichtunits opgefrist. De voortaan met ledtechniek uitgeruste achterlichten hebben een nieuwe indeling en Honda heeft de overkapping boven de kentekenplaat vernieuwd. Andere kleine aanpassingen: Honda geeft de WR-V een set nieuwe lichtmetalen wielen en vervangt de conventionele antenne voor een kleine 'haaienvin' op het dak.

De Honda WR-V komt in ieder geval in India waar de bijgewerkte variant nu is voorgesteld te beschikken over een turboloze 1.2 die een nette 90 pk en 110 Nm levert. Deze aan een handgeschakelde vijfbak gekoppelde machine heeft een 100 pk en 200 Nm sterke 1.5 als dieselalternatief die is voorzien van een handgeschakelde zesbak. De vernieuwde WR-V, die in India een vanafprijs heeft van omgerekend net iets meer dan €10.000 moet het in dat land opnemen tegen auto's als de Suzuki Vitara Brezza, Tata Nexon en Ford Ecosport. Vorig jaar gingen in India zo'n 20.000 WR-V's over de toonbank.