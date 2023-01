Honda warmt op voor nieuwe SUV

Momenteel is in India de Auto Expo gaande, voor autofabrikanten die in het enorme land actief zijn dé gelegenheid om aandacht te trekken met nieuwe modellen. Honda is nog niet klaar om zijn nieuwkomer te presenteren, maar geeft er wel alvast een duistere designschets van vrij.

Op de designschets zien we een SUV-achtige die behoorlijk wat overeenkomsten lijkt te vertonen met de HR-V. Wereldwijd verkoopt Honda verkoopt de HR-V in diverse soorten en maten, verspreid over diverse joint-ventures en met heel wat verschillende modelnamen. Het zou ons dus niet verbazen als Honda de HR-V - die in India nog niet te koop is - in een subtiel aangepaste vorm ook naar India haalt. De compacte hoogpotige Honda heeft in ieder geval een voorbumper die we niet van de HR-V kennen en in de bumper zien we ronde mistpitten. Ook die hebben we op de HR-V nog niet gezien. De kans bestaat overigens ook dat Honda een compleet nieuw model voor de Indiase markt klaarstoomt.

Kortom: het is nog even een mysterie, maar wel een dat in de zomer van dit jaar wordt opgelost. Dan trekt Honda namelijk het doek van zijn Indiase nieuweling. Overigens vergeet Honda de Europese markt dit jaar ook niet. Het komt namelijk niet alleen met de Europese versie van de nieuwe CR-V, maar ook met een elektrische equivalent van de HR-V én met een volledig nieuw model dat zich tussen de HR-V en de CR-V nestelt: de ZR-V.