Honda VE-1 gepresenteerd

In China is de Guangzhou International Auto Show gaande, een autobeurs waar Honda de puur en alleen voor de Chinese markt bestemde VE-1 heeft gepresenteerd.

Honda is nog niet heel erg vrijgevig met informatie, maar we weten wel dat de VE-1 door Guangqi Honda, een joint-venture die Honda in China heeft, is ontwikkeld. Het bedrijf spreekt over een hatchback die is gebaseerd op het platform van een compacte SUV van Honda. Als we de lijnen van de auto bekijken, moet dat wel de X-RV zijn, de Chinese versie van de auto die wij in Nederland weer als HR-V kennen en die elders in de wereld als Vezel in de orderboeken staat.

De auto heeft een 163 pk en 280 Nm sterke elektromotor die zijn levenslust uit een 53,6 kWh groot accupakket put. De VE-1 heeft, volgens de NEDC-cyclus, een actieradius van 340 kilometer. De auto is in drie rijmodi te zetten, waar 'Sport EV' de gasrespons vergroot. Honda brengt de VE-1 volgend jaar op de Chinese markt. Het bedrijf wil de auto ook via de Chinese autodeeldienst Reachstar aanbieden. Naar Europa komt -ie niet.