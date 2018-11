Honda Urban EV gesnapt!

De IAA van Frankfurt was het podium waarop Honda vorig jaar de Urban EV Concept presenteerde, een kleine elektrische hatchback waar de designafdeling een saus met een pittige retrosaus overheen had gegoten. Honda beloofde dat het studiemodel daadwerkelijk een studiemodel tot gevolg zou hebben. 'Eerst zien, dan geloven', was te tendens. Honda blijkt zich aan zijn woord te houden, een eerste testexemplaar is namelijk in het openbaar gesnapt!

Even een terugblik. De Urban EV Concept was een studiemodel waarmee Honda de komst van een compacte elektrische hatchback aankondigde. De concept-car was doorspekt met hommages aan onder andere oer-Civic. Autofabrikanten presenteren wel vaker showauto's waarover mooie beloften worden uitgesproken en ook Honda maakte het autojournaille lekker door te melden dat de auto in 2019 daadwerkelijk op de markt zou komen. Dit prototype bewijst dat de Japanners dat daar geen woord van gelogen was.

Uiteraard heeft Honda een aantal zaken moeten schrappen, zo halen de 'zelfmoorddeuren' van de concept-car het productiestadium niet en lijkt ook het display dat tussen de achterlichten was geplaatst naar de leuke-ideeën-jachtvelden gestuurd. Daarentegen voegt Honda ook iets toe: achterportieren. De voorste exemplaren zijn ten opzichte van die van de Urban EV Concept ingekort op plaats te maken voor een extra set portieren. De handgrepen van de achterste portieren lijken 'verstopt' in de C-stijl. Nog iets opmerkelijks: de stokjes geplaatste camera's die bij het vorig jaar getoonde studiemodel dienden als zijspiegels, lijken wél overgeheveld te worden naar de definitieve productieversie. Reken echter ook op een variant zonder deze hightech zijspiegels. De vierkante achterlichten zijn vervangen voor ronde exemplaren, lichtunits waarin twee horizontale verlichtingsstreepjes een plekje krijgen. De laadopening lijkt net als bij de concept-car bovenop de motorkap verborgen. Ook lijkt het ontwerp van het interieur van de Urban EV Concept in grote lijnen behouden te blijven, al zal het waarschijnlijk niet zo futuristisch gaan ogen als het binnenste van die showauto.

Honda gaf eerder aan dat de auto in 2019 te bestellen zal zijn. Een marktintroductie verwachten we dan ook eind volgend jaar of misschien wel begin 2020. Zet wat actieradius in op zo'n 250-300 kilometer. De Urban EV Concept kreeg kort na zijn introductie gezelschap van de Sports EV Concept. We houden onze vingers gekruist voor een productieversie van die retrocoupé!