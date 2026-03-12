Ze zijn met veel bombarie aangekondigd, maar halen het productiestadium niet. Honda stopt met de ontwikkeling van de elektrische Honda 0 Saloon en Honda 0 SUV. De reden: de vraag naar elektrische auto's neemt af.

Ken je dat verhaal van de elektrische Honda 0 SUV die in 2027 naar Nederland zou komen? Die komt in 2027 niet naar Nederland. Sterker nog: hij komt nergens meer naartoe. De samen met die elektrische SUV aangekondigde Honda 0 Saloon heeft ook geen toekomst. Honda staakt de ontwikkeling van de twee elektrische modellen en zet gelijktijdig ook maar een dikke streep door de ontwikkeling en introductie van de Acura RSX.

Honda legt uit dat het schrappen van de 0 Saloon, 0 SUV en Acura RSX te maken heeft met het zo snel mogelijk verbeteren van de financiële situatie van het bedrijf. Honda zegt meerdere opties te hebben overwogen, maar uiteindelijk niets anders kon dan de drie elektrische modellen nog voor hun komst uit het automobiele bestaan te knippen. De winst van Honda loopt momenteel terug, onder meer door Amerikaanse importtarieven en een verslechterde concurrentiepositie in Azië. Honda legt uit dat dat laatste komt doordat het veel geld kwijt is geweest aan de ontwikkeling van elektrische auto's.

Als gevolg van bovenstaande verwacht Honda een gigantische afschrijving op de balans van maximaal 2,5 biljoen yen, omgerekend ruim 13,5 miljard euro.