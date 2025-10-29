Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Honda Super-One: kleine elektrische Honda als Super-N naar Europa

Klein maar fijn

Honda Super-One
Lars Krijgsman

Maak kennis met de Honda N-One Prototype. Dat is een kleine elektrische stadsauto waarvan de productieversie als Honda One-N ook naar Europa komt!

Tijdens de Japan Mobility Show heeft Honda het doek getrokken van de Super-One Prototype. Dat is een voorbode van een compacte elektrische stadsauto die in Japan als Super-One op de markt komt, maar die daar niet blijft. De kleine elektrische Honda komt namelijk als Super-N in het Verenigd Koninkrijk op de markt. Of het kleintje ook naar de rest van Europa komt? Dat valt nog te bezien. Het is mogelijk dat de kleine Honda in het Verenigd Koninkrijk wél aan alle eisen voldoet en elders niet. Het is immers geen EU-land meer.

Hoe dan ook: de Honda Super-One - of Super-N dus - is gebaseerd op kei-car N-One. Daar deelt hij dan ook veel van zijn carrosserie mee. Volgens Honda is de auto ontwikkeld om van elke dagelijkse rit een spannende, opbeurende ervaring te maken. Dat doet de kleine Honda onder meer dankzij Boost Mode, een rijmodus waarin de auto zijn volledige maar niet gespecificeerde vermogen vrijgeeft én doet alsof hij een zeventraps transmissie heeft. Daar komt Active Sound Control bij, dat van het 'schakelen' ook een hoorbaar feestje moet maken.

De kleine Inster-achtige tuurt ietwat onbevangen de wereld in, maar oogt met zijn sportieve wieltjes, 'dikke' bumpers en uitgebouwde wielkasten voor en achter ook een beetje stoer. Het relatief eenvoudige dashboard lijkt sterk op dat van kei-car N-WGN, al zijn er toch ook details anders. Kijk maar eens naar de ventilatieroosters.

Technische specificaties deelt Honda niet en dus weten we niet hoe sterk de Super-One Prototype is. Ook deelt Honda geen gegevens over de accu, het bereik en het laadvermogen.

Plaats een reactie
Honda Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Honda

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Honda Jazz 1.5i e:HEV ELEGANCE - FULL HYBRID - CAMERA - AUTOMAAT

Honda Jazz 1.5i e:HEV ELEGANCE - FULL HYBRID - CAMERA - AUTOMAAT

  • 2022
  • 38.150 km
€ 22.950
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech ILLUMINATION PACK|Nu met tijdelijk financieringsaanbod 5,99%

Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech ILLUMINATION PACK|Nu met tijdelijk financieringsaanbod 5,99%

  • 2024
  • 60.541 km
€ 49.895
Honda Jazz 1.2 S|Elektrische ramen|Airco

Honda Jazz 1.2 S|Elektrische ramen|Airco

  • 2006
  • 251.291 km
€ 1.695

Lees ook

Honda 0 α: deze elektrische SUV komt naar Nederland

Nieuws
Pininfarina JAS Honda NSX

Honda NSX is terug met originele V6-benzinemotor

Honda Prelude

Test: Honda Prelude (2025) – Zijn onderstel smeekt om slingerende rivierdijken

Op Zoek Naar
Suffe MPV's met hoge instap

Deze kleine MPV's zijn wat suf maar zitten hoog, zijn ruim, betaalbaar en betrouwbaar

Nieuws
Honda ProZision

Honda's nieuwste grasmaaiers hebben grotere accu dan veel plug-ins

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.