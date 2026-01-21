Ga naar de inhoud
Honda stopt productie brandstofcellen met GM en gaat het helemaal zelf doen

Eind 2026 is het klaar

Honda CR-V e:FCEV
Lars Krijgsman

Honda is al decennia in de weer met auto's met een brandstofcel aan boord. Die brandstofcellen produceert het nu samen met General Motors in de Verenigde Staten, maar daar is het helemaal klaar mee. Honda gaat het zelf doen.

Honda houdt zich al zo'n dertig jaar bezig met brandstofcellen. De afgelopen decennia heeft het meerdere FCX-prototypes en zelfs een aantal productiemodellen gebouwd. De brandstofcellen die Honda nu toepast, heeft het samen met General Motors ontwikkeld en worden door een joint-venture die het met dat Amerikaanse concern heeft gebouwd. Maar niet lang meer. Aan het eind van dit jaar trekt Honda de stekker eruit.

Honda kondigde vorig jaar al aan dat het zich zelf op de ontwikkeling en productie van brandstofcellen zou storten. Nu is dus bekend wanneer er een eind aan het Honda-GM-avontuur komt. Volgens Honda heeft de joint-venture 'bepaalde resultaten' bereikt en na overleg is besloten de productie van de huidige brandstofcellen te stoppen.

Honda verkoopt momenteel een waterstofversie van de Honda CR-V, al is die in Nederland niet leverbaar.

Honda

