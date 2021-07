Honda Prelude (1989) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Honda Prelude is al een paar keer in deze rubriek voorbijgekomen, maar de derde generatie nog niet. Die vinkt echter ook genoeg zaken af om eens in de spotlights te staan.

We hebben al een keer stilgestaan bij een (eveneens witte) Honda Prelude van de eerste generatie en ook een net een paar jaar nieuwere Prelude van een generatie later. Zo vaak treffen we geen Prelude meer en ook die van de derde generatie is absoluut even een fotomomentje waard. Dat vond AutoWeek-forummer HarmenA kennelijk ook, want hij kiekte deze twee foto's en plaatste ze in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op ons forum. Waarvoor dank!

Zoals gezegd is het een derde generatie Prelude en dat betekent dat we in grote lijnen weliswaar nog de tweede Prelude zien, maar het toch echt een andere auto is. Een grondige evolutie was het zonder meer. Na vijf jaar gaf de tweede generatie in 1987 het stokje over aan deze iets langere en bredere Prelude. Het meest opvallende verschil qua ontwerp was wat Honda met de klapkoplampen deed. Het geheel werd in carrosseriekleur meegespoten en ook verhuisde de stadsverlichting naar de bumper. Het gaf de Prelude een nog wat sportievere aanblik, met een klein vleugje NSX erin.

Zo'n scheurmonster als de NSX was het echter niet, al hoefde je ook zeker niet te schamen voor de prestaties van de Prelude. In z'n typische neusje ligt namelijk een 109 pk sterke 2.0 (nog zónder directe inspuiting), goed voor een 0 naar 100 km/h-sprint in 10,4 seconden, waarna je door kon versnellen tot 186 km/h. Wie een nog wat specialere Prelude wilde, kon voor de 4WS gaan. Dat stond voor 'Four Wheel Steering', vierwielbesturing dus, waardoor de Prelude zich nog een stuk scherper door de bochten liet manoeuvreren. Wie zichzelf écht een plezier wilde doen, ging voor de 2.0 zestienklepper injectiemotor die 150 pk leverde. Dan had je voor z'n tijd echt een rappe auto: 0 naar 100 km/h was dan in net geen 8 seconden al achter de rug en de top lag op 212 km/h.

Dit exemplaar is dus ietsje eenvoudiger, maar dat maakt 'm niet minder leuk. Het rekje achterop is een bijzonder detail, waarvan wij niet helemaal zeker weten of dat destijds op de optielijst stond. De Prelude is in ieder geval ooit bij een Nederlandse dealer samengesteld, want hij bivakkeert al z'n hele leven hier. De huidige eigenaar of eigenaresse geniet er overigens pas twee jaar van.