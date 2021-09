Honda Passport volgt opruigtrend

De Honda Passport is een SUV die we in Nederland en zelfs in Europa helemaal niet kennen. Het model ondergaat enkele jaren na de introductie van de huidige generatie een facelift. Het is interessant te zien hoe ook de Passport keurig meedoet met de opruigtrend die in SUV-land aan volgers wint.

Met hun relatief hoge bodemspeling en veelal ietwat bonkige voorkomen hebben SUV's over het algemeen al een avontuurlijker uitstraling dan conventionele hatchbacks of stationwagens. De laatste tijd lijkt dat voor de consument niet voldoende te zijn. Althans, als we de autofabrikanten mogen geloven. Diverse SUV's kregen onlangs een extra ruig ogende uitvoering, een versie met aangezette wielkasten, een grotere bodemspeling en een extra dosis zwart kunststof. Ford gaf de Explorer een Timberline uitvoering, Subaru bracht een Wilderness-uitvoering naar de Outback en ook de Forester ontkwam niet aan een outfit met bergschoenen. Honda kan niet achterblijven en gaat op avontuur met de Passport.

De Passport is een SUV die in Nederland niet wordt geleverd. In feite moet je de 4,84 meter lange SUV zien als de grote broer van de hier wel bekende 4,6 meter lange CR-V. Honda heeft het lang zonder Passport moeten doen, maar bracht de modelnaam in 2018 terug voor een SUV die zijn techniek deelde met de grotere Pilot maar het zonder derde zitrij moest doen. Oud is de huidige Passport dus zeker niet, maar Honda voert nu een facelift op het model door die onder de nieuwe TrailSport-uitvoering naar het model brengt.

Dat Honda hoog inzet op die TrailSport-smaak, blijkt wel uit het feit dat het merk geen enkele afbeelding vrijgeeft van de reguliere versies van de vernieuwde Passport. Denk conventioneler vormgegeven bumpers onder de versie die je op deze foto's ziet en je bent waarschijnlijk al een heel eind. De vernieuwde Passport heeft in ieder geval een grotere grille, een meer rechthoekig exemplaar met aan de bovenkant net als voorheen weer een zwarte kunststof strip. Die strip loopt nabij de koplampen iets omlaag om vervolgens de nu iets grotere koplampen in te duiken. Ook de motorkap is anders van vorm en het merk lijkt ook de wielkasten te hebben bijgeschaafd door de auto nieuwe voorschermen te geven.

De TrailSport-uitvoering die je op deze foto's ziet, onderscheidt zich onder meer met de invulling van de grille, zijn bumperwerk en zilverkleurige skidplates van de reguliere vernieuwde Passport-versies. De Passport Trailsport krijgt daarbij een met 1 centimeter vergrote spoorbreedte voor en achter en staat standaard meer meer offroadwaardige banden. Honda geeft al aan dat het de TrailSport-versie de komende jaren meer extraatjes geeft, waaronder heftigere offroadbanden en een onderstel met langere veerwegen. Ongeacht de gekozen versie heeft de Passport een 3,5-liter grote V6 onder de kap die 280 pk en 355 Nm via een negentraps automaat over de wielen verdeelt. Er zijn voor- en vierwielaangedreven versies beschikbaar.

Doet Honda goede zaken met de Passport? Het gaat aardig. Vorig jaar verkocht Honda in de Verenigde Staten een kleine 40.000 Passports. Dat waren er zo'n tien procent meer dan in het jaar ervoor, maar van grote broer Pilot verkoopt Honda jaarlijks het drievoudige aantal en de CR-V was er in 2020 goed voor 333.500 verkochte exemplaren. De Passport geldt als concurrent van auto's als de Subaru Forester en Chevrolet Blazer.