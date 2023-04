Honda pakt uit met nieuwe EV's

Honda vindt één studiemodel te dunnetjes en trekt hoopt met drie nieuwe elektrische concept-cars de aandacht van de Chinese beursbezoeker naar zich toe te trekken. Of de drie nieuwe studiemodellen voor de Europese consument grote relevantie hebben? Waarschijnlijk niet. De e:N-lijn van Honda is namelijk speciaal voor de Chinese markt bedacht. Honda wil in 2035 in China alleen nog volledig elektrische auto's verkopen en met het nieuwe conceptuele drietal geeft Honda een nieuw inkijkje in wat de Chinese consument op EV-gebied kan verwachten.

We beginnen met de Honda e:N SUV Concept. Volgens Honda fungeert dit studiemodel als een vooruitblik op een reeks elektrische Honda's die ongetwijfeld allemaal hoog op de poten komen te staan en die volgens de fabrikant allemaal een 'wild karakter' krijgen. De eerste van dit showmodel afgeleide productiemodellen moeten voor het eind van 2024 de Chinese markt betreden.

De e:NP2 Prototype en de e:NS Prototype zijn de andere twee nieuwkomers en ook die studiemodellen blikken volgens Honda vooruit op een reeks nieuwe EV's van de e:N-lijn. De e:NP2 Prototype is een elektrische hoogpotige met een sterk aflopende daklijn die bijzonder sterk lijkt op de e:NS Prototype. De twee Chinese debutanten hebben slechts een van elkaar afwijkend front en delen hun raampartij. We verwachten dan ook de twee joint-ventures die Honda in China heeft elk een eigen versie krijgen. Op basis van de HR-V verkopen Honda's Chinese joint-ventures immers ook elk een eigen versie. Die heten achtereenvolgens e:NS1 en e:NP1. Volgens Honda slingert het de Chinese productie van van deze twee concept-cars afgeleide productiemodellen al begin 2024 aan.

Het is bepaald niet de eerste keer dat Honda veel aandacht besteed aan zijn voor China bestemde toekomstige EV's. In november vorig jaar liet Honda namelijk al deze e:N2 Concept zien. Honda lijkt zijn EV-kansen dan ook behoorlijk te spreiden door in elke grote markt een andere EV-strategie te hanteren. Zo is het merk samen met General Motors een enorme samenwerking aangegaan waar de Honda Prologue de eerste concrete elektrische vrucht van is. De Europese markt blijft evenwel in beeld. Dit jaar brengt Honda in Europa een elektrisch alternatief voor de HR-V op de markt. Verder werkt Honda samen met Sony aan elektrische auto's. De eerste daarvan komt in 2026 en verschijnt mogelijk ook op Europees grondgebied.