Honda N-One e: elektrische kei-car, ook voor Europa

Het is klein, elektrisch en het komt uit Japan: het is de Honda N-One e. Die kleine kei-car-achtige EV is al in Europa geweest en dat betekent ongetwijfeld wat.

Honda nam een bijzonder EV'tje mee naar het Goodwood Festival of Speed: de 'Super EV Concept'. Daarop kunnen we nu een wat concretere blik werpen. Althans, Honda laat een wel heel erg daarop lijkende auto deels ongecamoufleerd zien én vertelt alvast hoe hij heet. We verwelkomen de Honda N-One e. We vonden de Super EV Concept al wat op de N-One lijken en nu blijkt dat hij in elk geval zijn naam deels deelt met die kei-car.

Het is nog maar de vraag of de Honda N-One e ondanks zijn naam überhaupt iets deelt met de reguliere N-One. Het zou kunnen dat het simpelweg de opvolger van de in 2020 geïntroduceerde tweede generatie van dat 3,4 meter lange kleintje is en dat de N-One dus straks geheel elektrisch is. Overigens vermoeden we dat de voor ons bestemde versie wel een slagje breder is dan de auto die we hier zien. De Super EV Concept had wat bredere wielkasten.

Honda zegt in elk geval dat het eind deze maand meer bekendmaakt over de N-One e. Nu nog even afwachten of dat ook geldt voor Europa. Dat de voorbode op deze auto al in Europa is geweest, betekent vrijwel zeker dat hij (wellicht dus wel net even anders) ook voor ons is bedoeld. We wachten in spanning af.