Honda maakt voorlopige prijzen CR-V Hybrid bekend

De nieuwe Honda CR-V heeft al even een prijskaartje, maar de voor Nederland ogenschijnlijk erg interessante Hybrid-versie ontbrak nog in het overzicht. Daar komt nu verandering in, al zegt Honda er wel bij dat het om ‘voorlopige’ prijzen gaat.

Dat komt omdat het in België gevestigde Honda Benelux de kans aanwezig acht dat de BPM voor 2019 alsnog gaat wijzigen. Daarvan zou inderdaad sprake zijn in he licht van de hogere CO2-uitstoot die nagenoeg alle auto’s door de verplichte nieuwe WLTP-verbruikscyclus laten optekenen, maar vooralsnog blijft het doodstil omtrent dit onderwerp. Daarom communiceren we toch maar vast de prijzen zoals Honda die op dit moment voor ons land voorziet.

De CR-V Hybrid is er als 2WD en als 4WD en in drie uitrustingsniveau’s. Bij de voorwielaangedreven variant zijn dat de Comfort, de Elegance en de Lifestyle, terwijl de vierwielaangedreven variant er als Elegance, Lifestyle en Executive is. Led-koplampen, stoelverwarming en automatische airco lijken in alle gevallen op de vrij lange lijst met standaarduitrusting te staan.

De eenvoudigste CR-V Hybrid, de 2WD Comfort dus, staat vooralsnog voor €40.960 te boek. Daarmee zou er sprake zijn van een minimaal verschil met de €39.900 die voor de basisversie van de niet-hybride CR-V geldt. Die auto is voorzien van een 173 pk sterke 1.5 in plaats van een hybridecombinatie met 184 pk. Bovendien moet er nog zelf worden geschakeld in die 1.5, waarmee het minimale prijsverschil in één klap ruimschoots wordt gecompenseerd door de Hybrid.

Voor de rijker uitgeruste Elegance en Lifestyle vraagt Honda respectievelijk €43.435 en €46.935. De vierwielaangedreven versie kent een vanafprijs van €46.425. Dan gaat het om een auto in Elegance-trim, die dus ook met de gelijknamige 2WD-versie vergeleken dient te worden. Het prijskaartje voor die aangedreven achteras komt daarmee op net geen 3 mille te liggen. Een 4WD Lifestyle kost €49.925, topversie Executive staat voorlopig voor €53.530 in de boeken.

Collega Marc Klaver kon overigens eind vorige week de eerste kilometers maken met de CR-V Hybrid. Zijn bevindingen vind je hier en staan natuurlijk vanaf deze week ook in geschreven vorm in AutoWeek.