Honda komt met een kleine elektrische auto waarmee het waarschijnlijk de strijd aangaat met de Hyundai's Inster van deze wereld. Daar laat het binnenkort meer van zien, evenals van een fonkelnieuwe elektrische SUV van zijn 0 Serie.

Eind oktober slaan in Tokio de poorten van de Japan Mobility Show open. Honda is van plan om tijdens die thuisshow behoorlijk uit te pakken. Het parkeert er onder meer de reeds onthulde nieuwe Honda Prelude, een duurzame raket (echt!) én de N-One e:. Laatstgenoemde, De N-One e:, krijgt een afgeleide voor de Europese markt en het is die compacte elektrische Honda waar het merk tijdens de Japan Mobility Show een pre-productieversie van toont. Volgen Honda is het momenteel 'in landen waar een grote vraag naar compacte EV's is' druk aan het testen met zijn compacte Hyundai Inster-achtige. Daarbij noemt het onder meer het Verenigd Koninkrijk en 'Aziatische landen' als voorbeelden. Er dook eerder al een afbeelding op van die compacte elektrische Honda.

Meer Honda-nieuws komt tijdens de Japan Mobility Show in de vorm van een prototype van een nieuwe SUV van de 0 Serie. Honda heeft al twee modellen van dat nieuwe label getoond: de 0 SUV en de 0 Saloon. Dat tweetal komt volgend jaar naar Nederland. Volgens Honda moet het nieuwe prototype ervoor zorgen dat 'meer mensen de waarde van de Honda 0 Serie kunnen voelen'. Dat lijkt erop te wijzen dat het om een relatief compacte SUV-achtige zal gaan. Je merkt het al: verder geeft Honda helemaal niets vrij over zijn elektrische nieuwkomers. Op 29 oktober, de eerste persdag van de Japan Mobility Show, kunnen we je ongetwijfeld meer vertellen.