Honda HR-V - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Honda HR-V is er vanaf €34.360. Dat is best veel voor een compacte cross-over, zelfs als het een hybride is. Maakt de Honda dat goed met zijn uitrusting?

Honda HR-V 1.5 Hybrid Elegance - € 34.360

De auto die nog het meest in de buurt komt van de nieuwe, hybride Honda HR-V, is waarschijnlijk de eveneens verse Toyota Yaris Cross. Die auto is er zelfs als hybride vanaf € 26.495, al staat er dan wel een echte, witte basisuitvoering klaar met wieldoppen en halogeenkoplampen. Bij Honda gaat dat net even anders. De eenvoudigste HR-V is weliswaar veel duurder, maar is uitgerust met led-koplampen en staat gewoon op 18-inch lichtmetaal. Ook de lak mag er zijn, want het beige-achtige ‘Sand Khaki Pearl’ oogt allesbehalve ‘basic’. Voor de vijf overige kleuren vraagt Honda trouwens een meerprijs van €810.

De simpelste HR-V heet ‘Elegance’ en dat is een naam die we voorheen juist bij duurdere uitvoeringen zagen. Misschien oogt het interieur daarom al heel ‘af’. Honda monteert ook in de simpelste HR-V een 9-inch touchscreen met navigatie, DAB-radio, Android Auto en Apple CarPlay. Automatische climatecontrol met één zone is standaard, net als stoelverwarming en zelfs keyless entry en – start. De sleutel hoeft dus niet meer uit de zak of tas om weg te kunnen rijden. Uiteraard krijgt ook iedere HR-V de Magic Seats achterin mee, waardoor de achterbankzitting zich tegen de rugleuning laat vouwen voor een grote, hoge laadruimte. Inparkeren wordt makkelijk gemaakt met parkeersensoren voor en achter én een achteruitrijcamera.

Daarmee lijkt er weinig reden om nog voor één van de twee duurdere uitvoeringen te kiezen. Toch onderscheiden die zich wel degelijk. Zo heeft de tweede stap, de Advance, een uitgebreider audiosysteem met tweeters. Ook is dit uitvoeringsniveau voorzien van een verwarmd en met leer bekleed stuurwiel, een verwarmde voorruit, een automatische achterklep, een tweede zone voor de climatecontrol, meer usb-poorten mistlampen en half-kunstlederen bekleding. Topversie Advance Style krijgt nog mooiere bekleding mee en onderscheidt zich vooral met uiterlijkheden, al is het nog uitgebreidere audiosysteem met subwoofer een fijne bijkomstigheid voor deze uitvoering.