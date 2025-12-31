Ga naar de inhoud
Honda heeft teleurstellend nieuws over de Prelude

Geen Type-R

5
Honda Prelude
Joas van Wingerden

De Honda Prelude is terug en heeft zich al bewezen als een leuk rijdende auto. Voer voor een heftigere Type-R? Nou, nee.

Alweer dik een jaar geleden ging het doek van de productieversie van de fonkelnieuwe Honda Prelude. Begin 2026 komt hij eindelijk naar Nederland en in november konden we je al de verwachte prijzen melden. De Prelude, die zijn basis deelt met de Honda Civic, is aanzienlijk duurder dan de Civic, maar daar krijg je dan ook een veel flitsender ogende auto voor terug. Met zijn 184 pk sterke hybride aandrijflijn is de Prelude bovendien prima bedeeld, maar we kunnen ons zo voorstellen dat mensen hopen op meer.

Nou, helaas hoeven we voorlopig niet te rekenen op een heuse Honda Prelude Type-R. Op het Japanse autoforum Creative311 schrijft iemand op basis van dealerinformatie dat een dergelijke versie vooralsnog niet in het vat zit. Zeg nooit nooit, maar reken er dus voorlopig maar niet op. Opmerkelijk, want met de Civic-basis zou zo'n versie betrekkelijk makkelijk mogelijk moeten zijn en het past goed bij het soort auto. De Civic Type-R heeft een maar liefst 330 pk sterke vierpitter en die zien we heel graag terug in de Prelude. Blijven duimen dus maar.

