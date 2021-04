Honda: 'Geen nieuwe EV voor Europa gepland'

De nieuwe Honda HR-V (foto's 3 en 4) oogt totaal anders dan de uitgaande generatie, maar je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat-ie sterk lijkt op de afgelopen weekend in Shanghai onthulde elektrische Honda SUV e (foto's 1 en 2). Dan rijst natuurlijk de vraag: komt er ook een volledig elektrische versie van de HR-V en kunnen we die hier in Europa verwachten? Het korte antwoord van Honda: nee. "De SUV e is puur een prototype voor een 'dedicated EV' voor de Chinese markt. Er is geen direct verband met de HR-V die nu voor Europa is onthuld. Op dit moment zijn er ook nog geen plannen voor nieuwe BEV’s voor Europa. We hebben de techniek wel in huis, dus elke vorm van elektrificatie is mogelijk in de toekomst, maar dat hangt ook van de markt af," verklaart men tegenover AutoWeek.

Duidelijk dus, maar dat sluit de komst van een elektrische HR-V alsnog niet helemaal uit. De SUV e is namelijk een door een Chinese joint-venture van Honda ontwikkelde conceptauto en dus is het begrijpelijk dat een productieversie van die specifieke Chinese auto hier niet naartoe komt. Wat de SUV e echter wel laat zien, is dat het kennelijk mogelijk is om een elektrische aandrijflijn in de nieuwe HR-V te passen. Kijk er dus niet gek van op als Honda op den duur de nieuwe HR-V toch ook voor de Europese markt volledig elektrisch maakt en die dan eventueel toch ook op de SUV e lijkt. Gezien de uitspraken van Honda zal het - als dat gebeurt - nog wel een aardige tijd duren.

De nieuwe HR-V is overigens al wel meer elektrisch dan de vorige, aangezien het voortaan standaard een hybride is. Honda zet immers in op een volledig geëlektrificeerd modellengamma in Europa na 2022. Een plug-in hybride versie van de HR-V zit er volgens Honda alleen nog niet aan te komen. Ook hierbij verklaart men weer: "Technisch is het wel mogelijk. Of we het doen hangt echter nog af van de vraag." De 131 pk sterke 1.5 hybride is voorlopig de enige versie die we krijgen. In de komende weken maakt Honda meer details over de nieuwe HR-V bekend.