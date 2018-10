Honda gaat met Ridgeline kamperen op Sema

Na 'de grote Amerikaanse drie' laat nu ook Honda wat horen over z'n line-up voor de aanstaande Sema-beurs in Las Vegas. De grootste primeur blijft nog even onder de pet, maar kampeerders kunnen wel wegdromen bij de Ridgeline Overland Project.

Dan hebben we het natuurlijk niet over het soort kampeerders dat ieder jaar met de caravan naar dezelfde camping nét onder Lyon reist, maar over mensen die met de auto door onherbergzame gebieden trekken en het liefst 14 dagen lang geen levende ziel tegenkomen. Zij kunnen zich – in de VS althans - binnenkort wenden tot hun Honda-dealer, want de accessoires die op de Ridgeline Overland Project worden getoond, komen daadwerkelijk in de catalogus te staan.

De in 2016 gelanceerde, tweede generatie van de Ridgeline pick-up wordt opgetuigd met stoere off-road-banden, een 'lift kit', treeplanken en vooral een ingenieus dakdraagsysteem, aangevuld met een frame voor over de laadbak. Samen dragen deze 'rekjes' de voor dit werk noodzakelijke daktent en een generator om het tijdelijke onderkomen van stroom te voorzien.

Wie minder avontuurlijk is aangelegd, vindt eveneens nieuws op Honda's Sema-stand, want het merk presenteert ook een reeks accessoires voor de nieuwe Insight hybride. Honda presenteert daarnaast een aantal motoren, een tweetal circuit-Civics en de eerste trapauto uit z'n geschiedenis, maar de klapper van de show wordt door het merk omschreven als de 'Rugged Open Air Vehicle Concept'. Een ruige open auto dus, en daarbij gaan de gedachten al snel naar Jeep Wrangler-achtige offroaders. Morgen zou er meer bekend moeten worden over deze concept-car.