Honda e:Ny1: elektrische SUV met 412 kilometer bereik

Zin in wat lekker verwarrende nieuwe autonamen? Dan zit je goed, want dit is de Honda e:Ny1. Dat is de compacte elektrische SUV die in China e:NS1 of e:NP1 heet en eigenlijk een elektrische Honda HR-V is, al wil Honda daar dan weer niets van weten.

Meer dan een jaar geleden schreven we al dat Honda in 2023 met drie nieuwe modellen zou gaan komen. De dag ‘die je wist dat zou komen’ is eindelijk hier, want vandaag worden die drie modellen gelijktijdig voor de Europese markt gelanceerd. Op het moment dat je dit leest, vind je elders op AutoWeek.nl dus ook informatie over de andere twee modellen, de middelgrote Honda ZR-V en de nieuwe Honda CR-V.

We dachten eigenlijk dat we met de Toyota bZ4X wel de meest willekeurige samenvoeging van cijfers en misplaatste hoofdletters hadden gehad, maar Honda doet er nog een schepje bovenop. Dit merk gooit ook een leesteken in de strijd en komt met de e:Ny1. Dat ‘e:N’ is een verwijzing naar het e:N Architecture F-platform waar deze auto op staat, de ‘1’ slaat op het eerste model van deze serie en dat ‘y’ mag je zelf weten, al wordt er iets gefluisterd over ‘your next car’. Als het maar vaag is.

Veel belangrijker dan de naam is natuurlijk wat de e:Ny1 nu echt is, maar zelfs dat wordt door Honda wat vaag gehouden. Ondergetekende zou er namelijk zijn Honda Accord om durven verwedden dat het hier om een elektrische Honda HR-V gaat, maar bij Honda beweren ze bij hoog en bij laag dat dit echt een nieuw model op een eigen platform is, dat hooguit wat toevallige overeenkomsten vertoont met die andere compacte SUV. Een beetje zoals een Mazda 2 Hybrid wat toevallige overeenkomsten vertoont met de Toyota Yaris Hybrid, dan toch.

Modebingo

Hoe dan ook: een elektrische compacte SUV van Honda, dus. Aan de buitenkant is de e:Ny1 herkenbaar aan een unieke, dichte neus en een doorlopende achterlichtpartij. Die bestaat omdat het Honda-logo achterop is vervangen door een uitgeschreven versie van de merknaam, waarmee Honda in één klap twee items afstreept op het modebingo-lijstje.

Ook het dashboard oogt lekker modieus. Hoewel de basis net als de buitenkant duidelijk overeenkomsten vertoont met het dashboard van de Honda HR-V, monteert Honda twee grote schermen die het geheel moderner doen ogen. Het verticale 15,1-inch scherm slokt ook de knoppen van de climate control op, al lijkt dat door de permanente plaatsing van de klimaatfuncties onderin het scherm geen grote problemen op te leveren. Het scherm is van boven tot onder onderverdeeld in drie secties, lekker overzichtelijk. Ook het scherm dat het instrumentarium vervangt, is logisch ingedeeld en biedt alle informatie die je in zo’n EV nodig hebt.

Meer bagageruimte

De neus van de Honda e:Ny1 ontbeert een grille of iets wat daaraan doet denken, maar oogt toch best harmonieus. In het midden zit een grote klep die toegang biedt tot de laadpoort. Daarmee kan aan de driefasenpaal met 11 kW, en aan de snellader met 78 kW worden geladen. Niet bepaald grensverleggend, maar er zijn in dit segment meer auto’s die zulke waardes halen. Onder de auto hangt een accupakket van 68,8 kWh, waarvan 62 kWh ook echt wordt gebruikt. We zeggen nadrukkelijk ‘onder de auto’, want van opzij is het vrij dikke pakket duidelijk te zien. Dat betekent wel dat er aan de binnenruimte niet wordt getornd ten opzichte van de HR-V. Sterker nog: met 346 liter heeft de e:Ny1 méér bagageruimte dan zijn hybride broertje.

Volgens de WLTP-cyclus resulteert zo’n volle 62 kWh-accu bij de Honda e:Ny1 voor een actieradius van 412 kilometer. Dat is minder dan de 460 kilometers die een Kia Niro EV haalt, maar wel véél bruikbaarder dan 220 stuks van de Honda-e. Nu die Niro toch wordt genoemd: het motorvermogen van 150 kW/204 pk komt exact overeen met die auto en ook de Honda heeft voorwielaandrijving.

Meer dan dit weten we op het moment van schrijven nog niet over de tweede elektrische Honda die in Europa arriveert, al kan dat vandaag nog veranderen. In dat geval wordt dit artikel uiteraard aangevuld. Eén ding weten we trouwens wel: net als de ZR-V en de nieuwe CR-V komt de e:Ny1 nog dit jaar op de markt. Dus wen maar snel aan die naam…