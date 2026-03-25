Honda schrapte onlangs zijn aangekondigde elektrische 0-modellen en nu gaat er nog een elektrisch project bij het grofvuil. Honda en Sony zetten een streep door Afeela.

Autofabrikanten wereldwijd zetten vraagtekens bij de snelheid waarmee elektrisch rijden opgepakt wordt en passen daar hun toekomstplannen op aan. Zo ook Honda, dat juist nog niet zo lang geleden met grootste plannen op dit gebied kwam en al twee bijzondere studiemodellen liet zien. Die 0-serie werd onlangs in de kiem gesmoord en dat riep al vragen op over Honda's elektrische plannen met landgenoot Sony. Je raadt het al: ook die gaan niet door.

We hebben het dan over Afeela, het nieuwe merk dat de twee hiervoor speciaal uit de grond stampten. Alweer drie jaar geleden verscheen het eerste concrete studiemodel, de Afeela Prototype. Dat was een 4,9 meter lange aalgladde sedanachtige, waarmee het onder meer de strijd aan kon gaan met de Tesla Model S. Nog niet zo lang geleden, begin dit jaar, was er nog een vooruitblik op een tweede en hoger op zijn poten staand model. Afeela maakt nu bekend dat het allemaal niet doorgaat.

Het samenwerkingsverband, Sony Honda Mobility, verklaart dat er na discussies tussen Sony en Honda is besloten om de Afeela 1 en het tweede model niet verder te ontwikkelen en ook niet op de markt te brengen. De reden: Afeela kan niet meer profiteren van de technologie die Honda ontwikkelde voor zijn 0-serie. Het ene einde houdt dus direct verband met het andere. Honda en Sony zeggen nog wel in gesprek te gaan om te kijken wat er in de toekomst nog mogelijk is samen. Mensen die al een aanbetaling hebben gedaan voor een Afeela, krijgen hun geld uiteraard terug.