Honda E genekt door vraag naar elektrische SUV's

Nog geen vier jaar geleden stal Honda de show bij de IAA in Frankfurt met de Honda E. Een guitige EV met retrodesign en een interieur zoals we dat eigenlijk nog niet eerder hadden gezien. De creativiteit van de Japanners werd alleen niet echt beloond met riante verkoopcijfers en dat heeft voor een groot deel te maken met de achilleshiel van de Honda E: zijn rijbereik. Op dat gebied is de Honda E namelijk nooit indrukwekkend geweest en anno 2023 is 220 km volgens de WLTP-cyclus zelfs ronduit teleurstellend, terwijl de prijs wel relatief hoog ligt. Hier in Nederland staat de verkoopteller dan ook op een magere 167 stuks, dit jaar zijn er tot op heden slechts vier verkocht. De kans dat het er nog veel meer gaan worden, is klein. Honda is namelijk niet van plan om de Honda E nog een (wellicht wat meer bruikbaar) vervolg te geven.

Na één generatie houdt het namelijk vroeg of laat een keer op voor de Honda E, zo verklaart de topvrouw van Honda's Britse tak aan Autocar. Volgens haar komen er geen auto's meer in het formaat van de Honda E, omdat 'de markt vraagt om SUV's' en Honda daarom volop inzet op SUV's. Ook op elektrisch gebied slaat Honda die weg in en wel met de Honda e:Ny1. Die komt met een volle accu ook al bijna twee keer zo ver als de Honda E en is in die zin dus een stuk kansrijker. Met een Nederlandse vanafprijs van €48.750 (dus net wat teveel voor SEPP-subsidie) en een rijbereik van 419 km zal echter ook de e:Ny1 het hier niet makkelijk krijgen. Wanneer de Honda E uit productie gaat, is nog niet bekend. Waarschijnlijk duurt dat nog wel een jaar of twee.