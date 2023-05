Honda CR-V, Honda ZR-V en Honda e:Ny1 - Eerste kennismaking

In alledrie de gevallen geldt dat we eerder al Amerikaanse en/of Chinese versies hebben gezien, maar vandaag maken we kennis met de Europese versies van drie nieuwe SUV's van Honda. Met de Honda ZR-V start een geheel nieuwe modellijn, die tussen de HR-V en de CR-V in het gamma wordt geplaatst. Een echt middenmaatje dus, of een 'Civic Cross' naar voorbeeld van de Toyota Corolla Cross. Nog een overeenkomst met die auto is dat ook de Honda ZR-V altijd een hybride is in Europa, in dit geval met de 184 pk sterke aandrijflijn van de Honda Civic.

De Honda CR-V kennen we als modellijn al sinds 1996, maar de CR-V gaat nu zijn zesde generatie in. De auto is aan alle kanten gegroeid, krijgt het strakke design dat we kennen van onder meer de Civic én is er nu voor het eerst ook als plug-inhybride. Met een groot elektrisch bereik, een lage CO2-uitstoot en een grotere bagageruimte lijkt dit met afstand de interessantste versie voor Nederland te worden.

Tot slot: de Honda e:Ny1. Die naam roept veel vragen op, die we bij Honda maar deels goed beantwoord krijgen. We zullen het ermee moeten doen, maar gelukkig is de auto minder twijfelachtig dan de naam. De Honda e:Ny1 is een elektriche Honda HR-V, al zijn in- en exterieur op een aantal essentiële punten anders. Met een rijbereik van 412 kilometer (WLTP) is de e:Ny1 in ieder geval een heel stuk bruikbaarder dan die andere elektrische Honda, de schattige Honda-e.