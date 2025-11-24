Honda Civic: vernieuwd maar niet duurder
Niet duurder, maar ook niet goedkoper
De vernieuwde Honda Civic is eindelijk klaar voor de Nederlandse showrooms. Daar staat de gefacelifte Civic met prijzen die niet hoger zijn dan voorheen. Inderdaad: de Honda Civic is na zijn opfrisbeurt niet duurder geworden.
Het gebeurt maar zelden dat een nieuw of vernieuwd model goedkoper is dan de versie die hij vervangt. Gelukkig voor jou en je portemonnee is de vernieuwde Honda Civic er een waarop die zeldzaamheid van toepassing is. In september verlaagde Honda de prijzen van de pre-faceliftversie over de gehele linie met zo'n €5.000. De vernieuwde Civic neemt de toen vastgestelde nieuwe prijzen blind over.
Dat betekent dat ook de vernieuwde Honda Civic een vanafprijs heeft van €38.150. Voor dat bedrag staat de Civic in Elegance-uitvoering bij je langs de stoep. Liever de rijker uitgeruste Sport of Advance? Geen probleem. De Civic Sport is er vanaf €40.100, de Advance-uitvoering vanaf €43.800. Ongeacht de gekozen uitvoering krijg je de welbekende 184 pk sterke hybride aandrijflijn die onlangs ook zijn weg naar de piepjonge Prelude vond.
Prijzen Honda Civic - november 2025
|Vermogen
|Uitvoering
|Vanafprijs
|Civic e:HEV
|184 pk
|Elegance
|€38.150
|Civic e:HEV
|184 pk
|Sport
|€40.100
|Civic e:HEV
|184 pk
|Advance
|€43.800
Kun je niet wachten op de vernieuwde Civic of is de pre-faceliftversie je simpelweg te duur? Wandel dan vooral even door het occasionaanbod op AutoWeek.nl. Daar staan namelijk ruim 40 gebruikte Honda's Civic van de huidige generatie op, waaronder een exemplaar dat nog geen €25.000 kost.
