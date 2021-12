Honda Civic Type R van Max Verstappen te koop

De nieuwe Honda Civic Type R nadert met rasse schreden, maar met de huidige haal je ook nog iets bijzonders in huis. Zeker als het de Civic Type R is die van Max Verstappen is geweest. Die staat nu te koop voor het goede doel.

De combinatie Max Verstappen en Honda was er eentje om door een ringetje te halen. Na een aantal moeizame jaren met Renault als motorleverancier, wist Verstappens team Red Bull Racing met Honda eindelijk voor de wereldtitel te gaan. Nu is het helaas tijd om afscheid te nemen, want Honda stapt uit de Formule 1. Ook kersvers wereldkampioen Verstappen neemt afscheid van Honda, onder meer door zijn Civic Type R te verkopen.

Of de auto echt in Verstappens garage in Monaco heeft gestaan en regelmatig door hem is gereden, is enigszins de vraag. Wel heeft Verstappen er zeker één keer in gereden en heeft hij de auto voorzien van zijn handtekening. De witte Civic Type R (bovenstaande foto ter illustratie) mag nu weg voor het goede doel. De vaste prijs is toepasselijk genoeg €33.333, uiteraard een verwijzing naar het rijdersnummer van Max, 33. Een prijs die alleszins schappelijk is voor een gebruikte Type R van de afzwaaiende generatie. Deze keer hoef je dus geen tonnen neer te leggen om een potentieel collectors' item op wielen te bemachtigen.

De auto wordt verkocht door één van Verstappens sponsors, Carnext. Men maakt vrijdag bekend aan wie de auto verkocht wordt, waarschijnlijk zal er aardig wat animo zijn. De opbrengst gaat naar 'Wings for Life', een goed doel waar Red Bull-topman Dietrich Mateschitz bij aan de wieg stond. Wings for Life zet zich in voor onderzoek naar de behandeling van ruggengraatletsel.