Honda Civic Type R is weer de koning van de Nürburgring

De nieuwe Honda Civic Type R mag zich weer Koning Nürburgring noemen. De heetgebakerde Japanse hatchback is natuurlijk niet de allersnelste productieauto op het ruim twintig kilometer lange Duitse circuit, maar is wel weer de snelste voorwielaandrijver op de Nürburgring-Nordschleife.

De Renault Mégane RS en de Honda Civic Type R zijn al jaren af en aan met elkaar in gevecht. Dan is de Franse hothatch weer de snelste op de 'Ring, dan pakt de Civic Type-R die titel weer terug. Ditmaal is het de Honda Civic Type R die de titel voor snelste voorwielaangedreven productieauto van de Mégane afpakt. In 2019 knalde de Mégane RS Trophy-R in 7.45,389 minuten over de 20,832 kilometer lange layout van de Nürburgring-Nordschleife en van die rondetijd snoept de Honda Civic Type-R nu iets minder dan een halve seconde af.

De Honda Civic Type R legde een ronde op de Nordschleife namelijk in 7.44,881 minuten af. Toch is de record-Civic niet het exemplaar dat je nu bij de Honda-dealers kunt bestellen. Althans, nog niet. Honda geeft namelijk aan dat het een lichtere versie van de Civic Type R op de succesvolle recordjacht stuurde. Deze variant luistert officieel naar de naam Honda Civic Type R S Grade. Die is in Europa nog niet leverbaar, maar zal binnenkort wel op de Europese prijslijsten komen te staan. De Civic Type R stond op Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect-rubber, banden die bij Michelin verkrijgbaar zijn.

De Honda Civic Type R die je nu kunt bestellen heeft een 329 pk en 420 Nm sterke 2.0 viercilinder turbomotor, een machine die z'n krachten via een handgeschakelde zesbak naar de voorwielen stuurt. In 5,4 tellen sprint de Civic Type R vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 275 km/h.