Ook in 2026 kun je gewoon nog een nieuwe Honda Civic Type-R kopen. De Type-R was al buitenissig duur en wordt helaas nog duurder.

De Honda Civic Type-R is misschien wel de laatste van zijn soort. Het is een voorwielaangedreven en zwaar bespoilerde hot hatch met een beresterke viercilinder benzinemotor. Onder de kap van de absolute topversie van de Honda Civic ligt een 329 pk sterke 2.0 viercilinder turbomotor. Het feit dat die machine het zonder elektrohulp moet doen, betekent ook dat het Nederlandse bpm-monster er van watertandt. De Honda Civic Type-R mag in ieder geval een deel van 2026 meemaken, maar is wel duurder dan ooit.

De vanafprijs van de Honda Civic Type-R ligt €2.455 hoger dan voorheen en dat betekent dat je er voortaan €94.135 voor betaalt. Daarvan is maar liefst €32.952 bpm. Om dat in perspectief te zetten: voor €38.550 koop je een hybride Honda Civic e:HEV. Van de bpm die je bij de aanschaf van een Civic Type-R aftikt, kun je dus 'bijna' een instap-Civic kopen. Over die hybride Honda Civic gesproken: die is met ingang van dit jaar €400 duurder geworden.

Civic van een ton

Het is overigens mogelijk om een Honda Civic Type-R van meer dan €100.000 te kopen. Voor €1.000 is de Type-R namelijk van de speciale lak Championship White te voorzien. Kies je dan ook nog voor het Carbon Pack (€4.000) en het Illumination Pack (€1.500), dan kom je op een huiveringwekkend bedrag van €100.635.