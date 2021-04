Honda Civic Sedan helemaal nieuw

De introductie van de nieuwe Honda Civic kende een lange aanloop, maar vandaag krijgen we eindelijk meer te zien van het nieuwe model. Dit is de volledig nieuwe elfde generatie Honda Civic Sedan!

Honda heeft in de Verenigde Staten eindelijk het doek getrokken van een deel van de nieuwe Civic-familie. We maken digitaal kennis met de nieuwe Honda Civic Sedan, een auto die optisch duidelijker als sedan is te herkennen dan de uitgaande generatie.

Het uiterlijk van de nieuwe Honda Civic Sedan is voor de fervente AutoWeek-bezoeker geen verrassing meer. Vorig jaar konden we je zowel de Civic Hatchback als Civic Sedan van de elfde generatie al vanuit alle hoeken op patentbeeld laten zien. Daar komt bij dat Honda kort daarop de Civic Prototype liet zien, een nagenoeg productierijpe vooruitblik op de nieuwe Civic Sedan. Toch is de verpakking van de nieuwe Civic Sedan dermate anders dat we er nog even virtueel omheen lopen.

De Civic Sedan van de uitgaande tiende generatie is een sedan met een sterk aflopende achterkant, een auto die daarmee sterk lijkt op z'n hatchbackbroer. De Civic die je nu nog bij de dealers vindt, is behoorlijk extravagant vormgegeven. Het uiterlijk is doorspekt met grote koelopeningen, vouwen, plooien en kunststof sierdelen. De nieuwe generatie Civic is een stuk rustiger vormgegeven en is daardoor misschien ook wat meer inwisselbaar. De neus van de nieuwe Civic vertoont sterke gelijkenissen met die van grote broer Accord. De nieuwe Civic Sedan heeft daarbij ook duidelijker dan voorheen een sedankont, compleet met grote achterlichten die de achterklep induiken.

Bij zijn generatiewissel is de nieuwe Honda Civic een slagje gegroeid. De wielbasis van de Civic neemt met 4 centimeter toe tot 2,74 meter. De wagenlengte groeit met eenzelfde aantal centimeters tot 4,67 meter. Met z'n hoogte van 1,41 meter is de nieuwe Civic Sedan enkele mm's lager dan het model dat hij vervangt terwijl de breedte gelijk blijft.

Het interieur van de Civic lijkt in geen velden of wegen meer op dat van het vorige model. Centraal bovenop het dashboard staat het scherm van het infotainmentsysteem en dat betekent dat het display niet meer in de middenconsole is geïntegreerd. Een 7-inch groot scherm is standaard, een exemplaar met een diameter van 9-inch zit in de rijker uitgeruste versies. Over de gehele breedte van het dashboard loopt een rooster waarin de uitstroomopeningen van de klimaatregeling zijn geïntegreerd. Achter het overigens nieuwe stuurwiel zit in topuitvoering Touring een digitaal instrumentarium.

Op de Amerikaanse motorenlijst zet Honda een 150 pk en 187 Nm sterke atmosferische 2.0 liter benzinemotor. Daarboven staat de van de uitgaande Civic bekende 182 pk en 240 Nm sterke 1.5 Turbo. In de Verenigde Staten zijn beide machines altijd gekoppeld aan een CVT-automaat.

Of, wanneer en in welke vormen de nieuwe elfde generatie Honda Civic straks in Nederland leverbaar zal zijn, is nog niet bekend. Dat er van de nieuwe Civic weer een plankharde Type-R komt, staat overigens al vast